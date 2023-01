Body Sršňů: Křesina 17, Benda 13, Suchánek 12, Čihák 10, Humpál 8, Kopunec 7, Klement a Kabriel 6, Šimonek 4, Vallet a Kačírek 2.

"Nejprve jsme přivítali Lokomotivu Plzeň, která se v nejvyrovnanější soutěži v historii nachází sice na předposledním místě, přesto má na svém kontě několik cenných skalpů. Dorazila však bez nejlepšího střelce Thurnwalda a než se vzpamatovala, skvěle hrající Sršni byli po pěti minutách ve vedení 21:2. Od té doby začalo dostávat prostor všech 11 hráčů, tempo utkání trochu opadlo, i tak ale skóre neustále narůstalo. V naší hře se nicméně objevilo spoustu hluchých míst a na tom musíme zapracovat," hodnotil první duel písecký trenér Jan Čech.

Sršni Photomate Písek - BA Grizzlies Plzeň 80:54

Body Sršňů: Klement 14, Čihák 13, Suchánek 10, Křesina 8, Šimonek 7, Benda, Kopunec a Kabriel 6, Humpál a Kačírek 4, Vallet 2.

"Druhý den se očekávalo podstatně těžší utkání, a to se ukazovalo v první čtvrtině. Sršni si sice vypracovali desetibodové vedení, ale s agresivní obranou soupeře měli značné problémy. Pak však přišla asi nejlepší čtvrtina v ročníku, kdy jsme Grizzlies zralé na ručník zničili 26:6 a v poločase měli neskutečný náskok třiceti bodů. O tom, jak bychom si této dvacetiminutovky měli vážit, jsme se přesvědčili hned v poločase druhém, kdy se hrál naprosto vyrovnaný duel. Konečný výsledek 80:54 má větší váhu, než si myslíme," doplnil ke druhému duelu trenér.

Roli favorita jsme splnili, ale výpadek si nemůžeme dovolit, říká Jan Čech

Dršni závěrečné dva zápasy vyhráli vysokým rozdílem, přesto našel trenér Čech na ve výkonu svých hráčů mezery. "Jsem nesmírně hrdý na hráče, že jsme v takto vyrovnané základní části dokázali všech 14 utkání vyhrát. Myslím, že tento úspěch doceníme až postupem času a dostatečně si ho nevážíme. Sobotní utkání s Lokomotivou trvalo jen pět minut, než jsme rozhodli o osudu utkání, a proto budu hodnotit hlavně nedělní duel. Grizzlies Plzeň sice nepostoupili do nadstavby A mezi osm nejlepších týmů, nicméně si troufám tipovat, že se přes předkolo do čtvrtfinále play off dostanou. My jsme odehráli výborný první poločas a za ten hráčům smekám pomyslný klobouk. Bohužel, druhý byl pravým opakem a soupeř byl rovnocenným, možná i lepším týmem. Asi poprvé jsem viděl, aby se tým dopustil 25 ztracených míčů a soupeři dovolil 26(!) útočných doskoků, a i tak vyhrál takovýmto rozdílem. Vzhledem ke druhé skupině, kde Nymburk a NH Ostrava mají pouze jednu prohru ze vzájemných duelů, jsou naši nejbližší pronásledovatelé jasně daní a nás to musí nutit do další práce. A nedělní druhý poločas jasně ukázal, kolik je jí ještě před námi. Zároveň jsem rád, že v obou duelech dostalo prostor všech 11 hráčů a všichni se vždy zapsali do střelecké listiny. Také to ovšem jednotlivcům ukázalo "pololetní" vysvědčení a musíme si přiznat, že někteří ještě nejsou na potřebném levelu. Ale věřím, že všichni mají dostatečný potenciál v tomto týmu být a pomoci mu. Navíc každý, kdo někdy byl trenérem, ví, že bohužel tolik lidí nejde protočit tak, aby se všichni udrželi v dostatečném tempu a doufám, že i to byl jeden z faktorů nedělního poločasového výpadku," shrnul své pocity trenér Čech.