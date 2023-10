O prvotřídní překvapení se v 6. kole Kooperativa NBL postarali písečtí basketbalisté. Nováček nejvyšší soutěže zaskočil do té doby v tabulce druhý Kolín a zvítězil na jeho palubovce 94:91.

Písečtí basketbalisté slaví první vítězství v nejvyšší soutěži. | Foto: archiv klubu

Sršni rozhodli o svém premiérovém vítězství hlavně ve třetí čtvrtině, po níž měli náskok 16 bodů. Kolín se v závěru vzchopil a stahoval manko. V dramatické koncovce trefil Novotný dvě trojky a domácí Číž už je korigoval.

Predrag Benáček, trenér Kolína: „Gratuluju Písku, odehráli výborné utkání. Dobře bránil 40 minut, bojoval od první do poslední vteřiny a zaslouženě vyhrál. My jsme prohráli na doskoku, to se nám zatím nestávalo. Písek byl lepší na doskoku, hlavně měl 16 útočných doskoků a my jsme udělali 15 chyb, spíš naší vinou, než že by si je vynutil Písek.“

Jan Čech, trenér Písku: „Po první smolné porážce na Slavii dostali v neděli při domácí premiéře studenou sprchu od Nymburka. Navíc dneska před utkáním vypadl Dalibor Fait, který je pro nás klíčový, a nebudu lhát, že naše sebevědomí nebylo vysoko. Na druhou stranu jsme měli nějaký taktický plán. Opravdu jsme přijeli připravení, třicet minut jsme to do puntíku dodržovali a byli jsme ve vedení o 16 bodů. Pak jsme se bohužel zalekli možný výhry, navíc se vyfaulovala klíčová dvojice Petr Šlechta, Martin Svoboda. Soupeř trefil všechno, co mohl, a rázem bylo utkání zcela otevřené. V závěru už to bylo hop nebo trop. Naštěstí nám to taky padlo a Filip Halada naprosto volnou střelu v koncovce nedal. A my tak můžeme slavit. Vím, že jedna vlaštovka jaro nedělá, na druhou stranu pro nás je tohle obrovská vzpruha a neskutečná motivace do další práce. Jsem na kluky opravdu hrdý a jen tak dál.”

Adam Goga, rozehrávač Kolína: „Chtěl bych pogratulovat Písku k prvnímu vítězství v lize. Od nás byly velmi špatné tři první čtvrtiny, kdy jsme se přizpůsobili písecké hře. Nechali jsme je určovat tempo, agresivitu a předčili nás všude, vlastně i pod naším košem, protože měli i dost útočných doskoků. My dělali hloupé ztráty a oni dávali lehké koše. V poslední čtvrtině jsme zapnuli, začali jsme hrát s mnohem větší energií a určovali jsme ráz utkání. Bohužel to přišlo moc pozdě a už jsme to nestihli zvrátit. Nic se neděje, máme sice o výhru míň, než jsme chtěli, ale jdeme dál a musíme si to vynahradit nějakým dalším zápasem.”

Jakub Skalička, pivot Písku: „Já jsem strašně rád, že jsme konečně zvítězili. Trvalo nám to sice tři utkání, ale podařilo se nám. Byli jsme šťastnější tým. V koncovce to vůbec nebylo zadarmo, protože Kolín trefil spoustu trojek. I s klaksonem se jim podařilo ještě vstřelit, ale naštěstí tento pokus neproměnili.”

Už v sobotu 14. října Sršně čeká doma atraktivní duel s mistrovskou Opavou (17).

BC Geosan Kolín – Sršni Photomate Písek 91:94 (24:24, 49:51, 64:80)

Nejvíce bodů: Smith 30, Novotný I 15, Petráš 14, Číž 13, Halada 8 – M. Svoboda 18, V. Sýkora 16, Novotný II 13, Šlechta 12, Skalička 11. Trojky: 11:12. Fauly: 27:15. Trestné hody: 16/24:8/12. Doskoky: 34:46. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Kovačovič. Diváci: 550.



Další výsledky 6. kola

Nymburk - Pardubice 104:70, Opava - Brno 103:745, Děčín - USK Praha 93:79, Ústí nad Labem - Olomoucko 105:87.

Kooperativa NBL

1. BK Opava 6 6 0 561:476 100

2. ERA Nymburk 6 4 2 580:412 66,7

3. Geosan Kolín 6 4 2 493:466 66,7

4. USK Praha 5 3 2 367:369 60

5. KVIS Pardubice 5 3 2 424:446 60

6. Armex Děčín 6 3 3 548:497 50

7. Sluneta Ústí nad Labem 6 3 3 546:510 50

8. SK Slavia Praha 5 2 3 405:482 40

9. Sršni Photomate Písek 3 1 2 276:321 33,3

10. Redstone Olomoucko 6 2 4 477:545 33,3

11. Basket Brno 5 1 4 342:406 20

12. NH Ostrava 5 0 5 370:459 0