BC Geosan Kolín – Sršni Photomate Písek 81:71 (30:19, 53:36, 70:60)

Body Písku: Svoboda 20, Šlechta a Sýkora 16, Svojanovský 7, Fait 4, Šimonek 3, Šurý a Špičák 2, Procházka 1.

Domácí trenér musel v utkání postrádat několik opor. „Z nejrůznějších důvodů absentovali Englický, Mach, J. Svoboda a Mikolášek, naopak dres Sršňů oblékl navrátilec Dalibor Fait a také nejnovější posila Michal Svojanovský, který by po vyřízení všech formalit k nám měl hostovat z KNBL. Naše základní sestava tak nastoupila ve složení Sýkora, Šurý, Šlechta, Fait, Svoboda, na lavičce byl z mužů pouze Špičák a již zmíněný Svojanovský, dále už jen hráči dorosteneckého věku Primak, Chvála, Šimonek a pro premiérový start v dresu mužů Procházka a Suchánek,“ shrnul sestavu trenér Čech.

Úvodní koš utkání dali Písečtí, ale domácí šňůrou deseti bodů stav rychle otočili. „Široká rotace domácích diktovala tempo utkání a po deseti minutách vedli 30:19. Nástup do druhé čtvrtiny se povedl Sršňům a úsekem 9:2 přinutili domácího trenéra Konvalinku k time outu. Pak však přišla rozhodující pasáž utkání, když v 17. minutě svítilo na tabuli skóre 39:34 a poločasové skóre bylo 53:36. V této chvíli jsme bohužel předvedli totální kolaps, kdy naši hráči byli všude o krok později. Hodně to bylo ovlivněno i úzkou rotací a na naše klíčové hráče se točilo deset stejně kvalitních hráčů KNBL kalibru. Nicméně velkou radost mi udělalo, že Sršni utkání nezabalili a dál bojovali o každý míč. Ještě během třetí čtvrtiny stáhli rozdíl ve skóre na jednociferný. Nutno však podotknout, že domácí Medvědi nepřipustili žádné komplikace a celá poslední desetiminutovka byla hra koš za koš,“ komentoval průběh utkání Jan Čech.

Utkání píseckému kormidelníkovi mnohé napovědělo. „Poté, co jsme kolínské Medvědy minulý rok na domácí palubovce porazili, nastoupili pod novým trenérem k utkání v plné síle a v prvním poločase nám ukázali, že je před námi ještě hodně práce. Škoda úvodu, kdy soupeř první tři útoky vždy zakončil úspěšnou trojkou a posledních pár minut prvního poločasu, jinak mohl být výsledek ještě o malinko příznivější. Nicméně to bylo to poslední, co mě po týdnu v šumavských kopcích trápilo, a jsem rád, že i po sedmi dnech bez míče jsme ukázali naší kvalitu a rozhodně se nemáme za co stydět. Potěšující byl i fakt, že každý z našich dorostenců dostal cca pět minut a mohl se poměřit s TOP hráči Kooperativa NBL. Teď je třeba doléčit veškeré šrámy a již ve středu se těšíme na první domácí utkání proti Slavii Praha,“ doplnil Jan Čech.