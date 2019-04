„Byla to celkem jasná série. Nejvíc nás Zlín potrápil u nás v Písku, protože přijel asi v nejsilnějším možném složení,“ říká trenér píseckých Sršňů Miroslav Janovský.

Tým Zlína přijeli ve zmíněném utkání do Písku podpořit hráči extraligového egoé Basket Brno Jan Kozina, Radek Pumprla a Zdeněk Nehyba. „Hosté tím výrazně zacelili slabinu na perimetru. Navíc se jednalo o hráče, kteří za Brno v Kooperativa NBL celkem pravidelně nastupují. Dále měli v týmu výborného podkošového hráče Prášila, takže ta jejich základní pětka byla velice silná,“ připomíná druhý duel série Janovský.

Písek přesto soupeře ze Zlína v dramatickém utkání přehrál 102:98 a přidal druhý bod v sérii. „Byla to opravdu moc pěkná podívaná. Ve Zlíně už jsme to pak měli jednodušší, protože domácí už hráli ve slabší sestavě,“ dodává Janovský.

V první lize přitom paradoxně bývá obvyklé, že doma jsou prvoligové týmy silnější právě proto, že hrávají v nejlepším možném složení. K venkovním utkáním často necestují kvůli pracovnímu vytížení někteří hráči, a to vysvětluje, proč jsou týmy v domácím prostředí výrazně úspěšnější.

Ve čtvrtfinále to ale tak úplně neplatilo. „Ono je to dáno tím, že nejvyšší soutěž se hraje v určité dny a někdy jsou extraligové týmy ochotny do první ligy hráče uvolnit a jindy zase ne,“ vysvětluje trenér Písku.

Podle něho Zlínu chyběla ve třetím utkání i motivace. „Řekl bych, že už Zlín ani neměl chuť jet na další zápas do Písku, takže ten jeho odpor byl už spíš jen symbolický,“ vycítil Miroslav Janovský. Výhra 80:56 znamenala postup do semifinále.

Petr Šlechta, který obvykle láme střelecké rekordy, tentokrát nastřílel „jen“ osmnáct bodů. Také v prvním duelu, který Písek vyhrál 96:80, byla zodpovědnost za střílení košů rozdělena na více hráčů. „Je fakt, že v úvodním utkání soupeři Petra Šlechtu velmi dobře bránili. Ve třetím zápase už neodehrál tolik minut, protože již po první čtvrtině jsme si byli jisti, že utkání neztratíme. Od té doby jsem hráče střídal rovnoměrně,“ prozrazuje kouč.

Nyní čeká na písecké basketbalisty největší favorit soutěže Jindřichův Hradec.

První semifinálový duel se odehraje tento pátek u Vajgaru, odveta je na programu v neděli od 17 hodin v Písku.

Fio basket je jednoznačně nejlepším prvoligovým týmem, Sršňům ale odpadne dlouhé cestování. „Jsme rádi, že dojde na náš vzájemný souboj. Očekávám, že v Jindřichově Hradci i v Písku bude plná hala. Kvalita Jindřichova Hradce je na první ligu nadstandardní, věřím však, že série bude mít patřičný náboj. Uděláme proto všechno,“ zve na semifinále fanoušky obou táborů Miroslav Janovský.

Ve druhém semifinále proti sobě nastoupí celky Basketbal Olomouc a GBA Europe.