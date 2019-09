Písečtí basketbalisté zahájili novou prvoligovou sezonu výhrou, když si na palubovce v Plzni poradili s domácí Lokomotivou.

Kapitán písecké basketbalové sedmnáctky Jakub Šurý. | Foto: Deník / Petr Brůha

Jihočeský tým před sezonou oficiálně převzal trenér Jan Čech, který bude pokračovat v započatém zapracovávání mladých hráčů do kolektivu. Do Plzně jelo šest hráčů do dvaceti let a jak výsledek napovídá, nevedli si vůbec špatně.