Body Sršňů: M. Svoboda 26, V. Sýkora 21, P. Šlechta 18, J. Šurý 7, P. Englický 6, J. Svoboda 3, M. Mach, L. Mikolášek a M. Špičák 2. TH: 30/20:24/18. Trojky: 28/8:32/7. Doskoky: 49:45. Osobní chyby: 23:25.

Sršni se střetli se Slavií Praha dvakrát v základní části soutěže a dvakrát slavili výhru Pražané. Ale. „Do finále sice nevstupujeme jako favorit, ale ve dvou, případně třech utkáních, je vždy možné všechno a my určitě nehodláme složit zbraně bez boje," prohlásil před startem finálové série písecký trenér Jan Čech.

A měl pravdu. Žádný koncert favorita se nekonal. Bylo to drama od začátku až do konce. Již v první půli se o kousek dostaly do vedení oba celky. Domácí o šest, Písek o pět bodů. Na konci první čtvrtiny vedli Sršni o dva body. Ve druhé čtvrtině ukázala Slavia svou sílu. Po vyrocnání na 30:30 v této části hry soupeře již do vedení nepustila ani jednou a tým z Edenu se dokonce jednou dostal na plus osm bodů (51:43).

Ve třetí čtvrtině se sice Sršni do vedení ani jednou nedostali, ale po malinkých kouscích ukrajovali z domácího náskoku. Tři body mínus při vstupu do závěrečného dějství vůbec nic neznamenaly. A také hned první dva koše závěrečné části dali Sršni, dostali se do vedení a už jej nepustili. Stále to však bylo na dostřel a domácí třikrát vyrovnali. Naposledy na 85:85. Pak již přišlo drama se šestkami, nervozita svazovala ruce střelcům na obou stranách, ale štěstíčko stálo při hráčích Písku, kteří si vybojovali nejtěsnější výhru.

Mají mečbol. Ten mohou proměnit již v neděli, kdy se druhé utkání finálové série hraje od 17 hodin v Sršním hnízdě v Písku.