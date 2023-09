Ofenzivní manévry přinesla historická premiéra píseckých basketbalistů v nejvyšší soutěži, kteří v úvodním kole prohráli na palubovce pražské Slavie 112:115 v prodloužení. Jihočechům nestačilo ani 38 bodů Martina Svobody.

Písecký pivot Martin Svoboda zaznamenal v premiéře v nejvyšší soutěži 38 bodů, 10 doskoků a užitečnost 47! Sršni však na palubovce pražské Slavie podlehli 112:115 v prodloužení. | Foto: archiv Deníku

Do Edenu si cestu našlo na sedm stovek diváků, z nich výraznou část tvořili příznivci píseckého nováčka. Ti viděli vyrovnanou úvodní desetiminutovku, po níž se začali více střelecky prosazovat domácí basketbalisté, kteří si především zásluhou Varnera s Thompsonem vytvořili po první půli sedmibodový náskok.

Po obrátce se hrálo podle not Slavie a když po třetí periodě svítil na ukazateli stav 92:76, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže Sršni předvedli ve čtvrté části parádní stíhací jízdu a jejich soupeř chvílemi nevěděl, kam dřív skočit. Hosté ze ztráty ukrajovali bod po bodu a Novotný třináct vteřin před sirénou snižoval na 99:100, vzápětí Borovka dvěma otočil skóre ve prospěch týmu od Otavy, ale Newkirk jednou proměněnou šestkou vyrovnal. Ještě se sirénou se pokusil z vlastní poloviny rozhodnout Borovka, ale míč se do obroučky odrazil až z hrany desky, takže koš nemohl platit a zápas dospěl do prodloužení.

V něm Písek dvacet vteřin před koncem zásluhou Svobody vedl o dva body, ale křídelník Slavie Varner trojkou přetočil skóre na stranu svého týmu a jeho spoluhráči pak ještě proměnili několik šestek, na což už Sršni nedokázali odpovědět a Eden tak pro ně nakonec rájem nebyl. K úspěchu však chybělo velmi málo…

Ojedinělý výkon předvedl písecký pivot Martin Svoboda, jenž při své premiéře v NBL zaznamenal úctyhodných 38 bodů, k nim přidal 10 doskoků a byl jasně nejužitečnějším hráčem utkán s validitou 47! Zdatně mu sekundovali i Šlechta s Faitem. Na straně vítězů hráli prim Varner, Thompson a Newkirk.

Jihočeši nyní mají odložené tři zápasy, takže k tomu dalšímu nastoupí až v neděli 8. října, kdy doma přivítají Nymburk (17).

Hugo Salgado, trenér Slavie: „Byl to skutečně těžký zápas, udělali jsme spoustu chyb a dovolili Písku vrátit se do hry, i když už jsme vedli o 18 bodů. Vyhráli jsme, ale asi jsme si to nezasloužili. Výhru bereme a teď pokračujeme v práci s výhledem na příští zápas.”

Jan Čech, trenér Písku: „Krásný zápas se smutným koncem pro nás. Do zápasu jsme, bohužel, vstoupili tak, že jsme na obranné polovině nesplnili jediný pokyn a nechali jsme soupeře rozstřílet. Jeho procento střelby bylo až neuvěřitelné. My prostě problém v útoku mít nebudeme, my máme problém s obranou a tohle hodně ovlivnilo průběh utkání. Jsem rád, že jsme to nezabalili a vrátili zápasu. Dobře, nedopadlo to, ale mně tahle práce dává smysl. Chci hrát s českým jádrem, má to hlavu a patu. A ti diváci na tribuně? Kdo tohle má?!”

Radek Pumprla, křídlo Slavie: „Zápas byl jako vždycky s Pískem útočně atraktivní, obrana byla hrozná a myslím si, že nakonec můžeme být rádi, že jsme urvali výhru. V jednu chvíli to vypadalo, že je utkání rozhodnuté, ale to tak s Pískem nebývá. Zase se zbláznili, trefili pár trojek a dotáhli nás. Myslím si, že to byl divácky atraktivní duel, jsem rád, že jsme splnili naši povinnost, protože pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme domácí zápasy vyhrávat.”

Vojtěch Sýkora, rozehrávač Písku: „Zápas se mi nehodnotí lehce, protože jsme prohráli o tři body v prodloužení. Vstoupili jsme do něj bez obrany, bez koncentrace, nevím jestli jsme nebyli přemotivovaní. Nechali jsme Slavii rozjet, pak v tom pokračovali i po přestávce. Přestože jsme sik řekli, že musíme být agresivní, tak jsme Slavii nechávali úplně volné střely a domácí to trestali, takže jejich náskok narostl na nějakých až 18 bodů. Pak jsme se ale dokázali vrátit a také díky našim fanouškům, kteří dorazili v neskutečným počtu, a nebyli jsme daleko od výhry. Škoda, myslím si, že na konci vyhrál ten šťastnější, možná zkušenější. Mrzí to.”

Slavia Praha – Sršni Photomate Písek 115:112 (25:25, 55:48, 92:76 – 101:101)

Nejvíce bodů: Varner 28, Thomson 24, Mareš 22, Jelínek 19, Newkirk 13 – M. Svoboda 38, Šlechta 20, Fait 15, Novotný 13, Borovka 11. Trojky: 13:13. Fauly: 28:25. Trestné hody: 28/38:23/31. Rozhodčí: Vyklický, Hartig, Kavan. Diváci: 700.