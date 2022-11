Z Plzně si Sršni přivezli tak trochu povinnou výhru. "Favorit byl v tomto utkání jasný, a tak si Sršni dovolili nechat doma některé opory. To ukázal i samotný vstup do utkání, kdy Sršni hned od začátku diktovali tempo hry a již po první desetiminutovce vedli 26:12. Zbylých 30 minut jsme pak odehráli pouze s hráči dorosteneckého věku podpořenými třemi ostřílenými matadory - Šurý, Mikolášek, Špičák. I tak skóre neustále narůstalo a v poločase jsme byli ve vedení již o 27 bodů. Obraz hry se nezměnil ani po změně stran, domácí měli problém vyrovnat se s rychlostí mladých Sršňů, kteří vedení neustále navyšovali, a to až na konečných 92:51," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

Pohárové utkání splnilo svůj účel. "Postupem jsme splnili cíl a ve třetím kole se tak utkáme v jihočeském derby s Tigers České Budějovice. Jsem rád, že jsme pošetřili síly před pátečním důležitým utkáním, nikomu se nic nestalo a cenné minuty odehráli naši mladíci," doplnil trenér Čech.

A v pátek 11. listopadu čeká Stršně cesta znovu do Plzně. Tentokrát se utkají s áčkem Lokomotivy, která je s bilancí šesti výher a dvou porážek na třetím místě prvoligové skupiny Západ.