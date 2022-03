Body Písku: M. Svoboda 25, J. Svoboda a P. Šlechta 15, V. Sýkora 12, L. Mikolášek 7, M. Špičák 4, M. Mach 2. Trestné hody: 29/23:14:8. Trojky: 29/7:27/7. Doskoky: 44:46. Osobní chyby: 22:22. Ztráty míčů: 16:19.

Již před utkáním bylo jisté, že Písek nemůže skončit v tabulce hůře než třetí. „Za určité konstelace bychom ještě mohli pomýšlet na přeskočení právě našeho nedělního soupeře a díky případnému druhému místu získat výhodu domácího prostředí pro případné semifinále. Ale k tomu vede ještě dlouhá cesta a navíc bylo potřeba nad tímto kvalitním soupeřem zvítězit,“ komentoval situaci v tabulce písecký trenér Jan Čech.

A první krok Sršni splnili. V dramatickém utkání dokázali silného soupeře porazit, když lépe zvládli nervydrásající koncovku utkání. "Sršni vlétli do utkání, jak se jim na domácí palubovce daří, a rychle získali na svou stranu vedení 7:0. Soupeř se však rychle probral a když jsme za stavu 14:5 neproměnili několik volných střel, byli to Tuři vedeni dvojicí svých hvězd Slezák - Jokl, kteří vyrovnali první desetimunovku na stav 18:18. Ve druhé čtvrtině se skóre přelévalo z jedné strany na druhou a poločasové vedení o jeden bod jasně ukazovalo, že se mají diváci na co těšit. Když jsme na začátku druhého poločasu neproměnili několik volných trojek, zareagovali jsme nejhorším možným způsobem, kdy jsme polevili na obranné polovině, čehož Tuři využili a dostali se do svého nejvyššího vedení 54:48. Domácí, hnáni skvělými diváky, kteří i přes fotbalové derby v televizi dali přednost Sršňům, se rychle vrátili zpět do utkání a po třech čtvrtinách bylo opět srovnáno. Poslední desetiminutovka byla jako přes kopírák, kdy zkušeně hrající soupeř byl po celou dobu o několik bodů v mírném vedení. V tu chvíli by na domácí asi moc odborníků nevsadilo. Nicméně Sršni v sobě našli poslední zbytky sil a klíčový moment utkání přišel tři minuty před koncem, kdy Pavel Slezák udělal svůj pátý faul a rázem byla hala na nohou. Dvě minuty před koncem Vojta Sýkora srovnal skóre a minutu před koncem prolomil Petr Šlechta své trojkové prokletí druhého poločasu a za stavu 77:74 si Svitavští brali oddechový čas. Tento útok jsme sice ubránili, ale ztrátou jsme dali soupeři druhou šanci a Jurka oplatil stejnou mincí. Sršni měli však připravenou závěrečnou akci, kde secvičená souhra dvojice Sýkora - Svoboda skončila košem s faulem druhého jmenovaného, který proměnil i trestný hod. Střela Jurky po dalším oddechovém čase hostů už obroučkou nepropadla a Sršni tak mohli začít slavit vítězství 80:77," komentoval dramatické utkání písecký lodivod.

Skvělé utkání a skvělí diváci. Co více si přát. „Nádherné utkání, které muselo nadchnout každého basketbalového diváka. Ještě lepší zprávou je, že skončilo se šťastným koncem pro nás. Pro náš mladý tým mají takováto utkání cenu zlata, a proto jsem rád, že jsme ho zvládli,“ komentoval utkání trenér Jan Čech a doplnil: „Na stranu druhou nám to ukazuje, jak se stává první liga kvalitní soutěží, a že pokud máme mít cíle ještě výš, je před námi pořád obrovský kus práce.“

Do konce nadstavby chybí ještě dvě kola. „I přes výhru ale nedávám velké šance tomu, že bychom Tury přeskočili v tabulce. To by museli prohrát na své palubovce se Slavií Praha, následně pak v Litoměřicích a my zvládnout svá utkání na horké palubovce Nového Jičína a doma s ostravskými Snakes,“ doplnil k dalšímu programu trenér a nezapomněl ani na věrné fanoušky: „Děkuji divákům, že dali před fotbalovým derby přednost basketbalu a vytvořili výbornou atmosféru, bez které bychom tuto výhru neurvali.“