Historicky premiérové utkání píseckých basketbalistů v nejvyšší soutěži na domácí palubovce skončilo jejich vysokou porážkou. Sršni ve svém druhém vystoupení v Kooperativa NBL podlehli osmnáctinásobným šampionům z Nymburku 70:115.

Nabité Sršní hnízdo sice od hnalo své hráče na zteč, ale taktovky se hned od začátku chopil favorit, který po třech minutách vedl 12:2. Hosté eliminovali písecký presink a sami využívali volného prostoru na útočné polovině. Sršni ještě dokázali v první čtvrtině stáhnout ztrátu na 15:19 a ve druhé části na 25:31, ale pak už se naplno rozjela nymburská mašina.

Středočeský gigant po přestávce plynule navyšoval svůj náskok a Jihočeši nenalezli účinnou protizbraň, jak střeleckým manévrům protivníka čelit, takže zápas nakonec skončil jejich krutou porážkou rozdílem 45 bodů. Domácí může těšit povedený výkon rozehrávače Vojtěcha Sýkory, který zaznamenal triple double za 14 bodů, 10 asistencí a 11 doskoků. Dobře mu sekundoval i Martin Svoboda, jenž zaznamenal 19 bodů.

Jan Čech, trenér Písku: „Nymburk po dvou porážkách přijel s jasným cílem a od začátku si šel za svým. My jsme bohužel v nové hale, kde jsem si nestihli ani zatrénovat, protože všechno bylo na poslední chvíli, podlehli nějaké trémě, a proto jsme nechytli úvod utkání. A proti takovému soupeři se těžko do utkání vrátíš. I když jsme měli dobré pasáže, tak Nymburk jednoznačně potvrdil svoji kvalitu, gratuluji. My jsme se vydali na nějakou cestu, která bude dlouhá a bude přinášet porážky, ale prostě to pro nás je velká škola a pro nás ta klíčová utkání přijdou jindy. A na ty musíme být připraveni. Děkuji fanouškům za fantastickou atmosféru v hale. Teď není čas věšet hlavu, bude jedno utkání za druhým a my se musíme připravit už na to nejbližší v Kolíně.”

Francesco Tabellini, trenér Nymburku: „V první řadě bych chtěl říct, jak moc jsme si užili zápas tady v Písku. Atmosféra byla úžasná. Musím říct, že to byla show, lidi tady podporují svůj tým do poslední vteřiny hry. Myslím, že to bude náročné pro ostatní celky zde hrát, nicméně my hráli kvalitněji než v posledních našich utkáních. Řekl jsem svým hráčům, že abychom na sebe mohli být pyšní, musíme zůstat jako tým. Všichni od nás očekávají jednoznačná vítězství a to je pro Nymburk velký závazek. Rádi hrajeme pod velkým tlakem, ale není to jednoduché proti takto nadšeně bojujícímu soupeři. Ale zvládli jsme to a jsem na mužstvo pyšný.”

Štěpán Borovka, křídelník Písku: „Tento zápas byl pro nás velkou školou. Nymburk přijel po dvou prohrách fantasticky připraven, i když to tak poločas nemuselo vypadat, tak se jeho útočná síla projevila a trestal každou naši chybu. Myslím, že ten výsledek neodpovídá tomu, jak jsme k tomu chtěli přistoupit. Dost jsme se snažili, ale pak to tam Nymburku napadalo. Prohráli jsme až takhle strašidelným rozdílem. Ale nic na tom nemění, že budeme pokračovat dál. Chci poděkovat fanouškům a snad se uvidíme v sobotu proti Opavě.”

Luboš Kovář, pivot Nymburku: „Věděli jsme, že Písek na nás vletí. Hrajou to tak. Presují po celém hřišti. My se na to dobře připravili a díky tomu jsme to lehce přecházeli a měli otevřené střely a otevřené dvojtakty. Pak už to bylo jen o nás, jak toho využijeme.“

V dalším kole Písek nastoupí už ve středu 11. října na paluboce Kolína (17.45 hodin).

Sršni Photomate Písek – ČEZ Basketball Nymburk 70:115 (17:29, 36:54, 53:87)

Nejvíce bodů: M. Svoboda 19, Sýkora 14, Fait 11, Borovka 7, Novotný 7 – Svejcar 21, Bohačík 16, Mathon 15, Gordon 14, Bell 13. Trojky: 6:12. Fauly: 26:26. Trestné hody: 22/32:19/28. Doskoky: 37:48. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Dombrovský. Diváci. 700.

Další výsledky 5. kola

Olomoucko – Ostrava 97:88, Slavia Praha – Děčín 80:76, USK Praha – Opava 71:82, Kolín – Brno 79:60, Pardubice – Ústí nad Labem 81:97.

Kooperativa NBL

1. BK Opava 5 5 0 458:401 100%

2. BC Geosan Kolín 5 4 1 402:372 80%

3. BK Kvis Pardubice 4 3 1 354:342 75%

4. USK Praha 4 3 1 288:276 75%

5. ERA Basketball Nymburk 5 3 2 476:342 50%

6. BK Armex Děčín 5 2 3 455:418 40%

7. Sluneta Ústí nad Labem 5 2 3 441:4233 40%

8. BK Redstone Olomoucko 5 2 3 390:440 40%

9.SK Slavia Praha 5 2 3 405:482 40%

10. Basket Brno 4 1 3 267:303 25%

11. Sršni Photomate Písek 2 0 2 182:230 0%

12. NH Ostrava 5 0 5 370:459 0%