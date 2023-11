Píseckým basketbalistům jdou v nejvyšší soutěži výpravy k soupeřům k duhu. Tentokrát v dohrávce 3. kola KNBL vyválčili cennou výhru 84:71 na půdě tabulkového souseda z Brna a po zápase slavili už čtvrtý sezonní triumf v cizí hale.

Basketbalisté Písku si vezou cenné vítězství 84:71 z brněnské palubovky. | Foto: Basket Brno

Tým od Otavy dorazil pod Špilberk k duelu sedmého týmu tabulky se šestým výtečně připravený. Brněnští basketbalisté se naposledy těšili z alespoň rovnocenného stavu (13:13) v 5. minutě střetnutí a od té doby už se jen nedobrovolně pohupovali na vlně písecké euforie.

Nováček z jihu Čech postupně vytáhl svůj náskok až na luxusních 27 bodů, a přestože nakonec domácím otevřel cestu k poměrně výrazné korekci výsledku, dramatická zápletka se zápasu vyhnula širokým obloukem.

Po jeho skončení si tak Sršni zaslouženě užili oslavy s početnou enklávou svých fanoušků v hledišti brněnské haly, kam dorazila celkem více než tisícovka diváků.

Martin Vaněk, trenér Brna: „Hlavním klíčem bylo to, že někteří naši hráči nerespektovali sílu Písku a kvalitu jeho hráčů. Soupeř hrál výborně. My se připravovali na jeho agresivní hru a obranu, ale nerespektovali jsme ho a z toho pramenila nízká úspěšnost střelby. Nezbývá nám nic jiného, než být kritičtí k našemu výkonu, protože to nebyl výkon, jaký bychom si představovali.”

Jan Čech, trenér Písku: „My přijeli do Brna dobře takticky připraveni. Brno si 28 minut nevědělo s naší obranou rady. Mám velkou radost z výhry, na druhou stranu jsme z plus 27 skončili na plus 13. Příští týden hrajeme s Brnem znovu u nás v Písku. Tato výhra má obrovskou váhu, hlavně po nevydařeném nedělním utkání s USK.”

Jonáš Musil, křídlo Brna: „Bohužel nám to nepadalo do koše, nikdo nebyl schopný se v útoku chytit. Pozice jsme měli dobré, ale nebyli jsme schopni je proměnit.”

Martin Svoboda, pivot Písku: „Povedla se nám první polovina, hráli jsme týmově, běhali jsme a posouvali jsme si míč. Nepovedla se nám druhá polovina třetí čtvrtiny, ale naštěstí jsme udrželi koncentraci a tlak Brna jsme ustáli.”

Se stejným soupeřem se Jihočeši, kteří se s bilancí sedmi výher a pěti porážek v tabulce dotáhli na páté Ústí nad Labem, utkají znovu už v neděli 3. prosince ve své hale (17 hodin) v rámci 14. kola Kooperativa NBL.

Basket Brno – Sršni Photomate Písek 71:84 (15:27, 25:44, 48:61)

Nejvíce bodů: Šiška 18, Křivánek 12, Musil 10, Š. Svoboda 10, Zdanavičius 8 - M. Svoboda 25, Sýkora 18, Šlechta 11, Borovka 9, Novotný 8. Trojky: 9:10. Trestné hody: 22/16:28/20. Doskoky: 44:48. Fauly: 24:24. Rozhodčí: Scholze, Vošahlík, Kavan. Diváci: 1050.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 11 9 2 1039:759 81,8

2. Opava 13 10 3 1221:1106 76,9

3. USK Praha 12 8 4 917:884 66,7

4. Kolín 13 8 5 1032:1062 61,5

5. Ústí nad Labem 12 7 5 1086:1009 58,3

6. Písek 12 7 5 1073:1080 58,3

7. Brno 12 6 6 908:955 50,0

8. Děčín 13 6 7 1155:1115 46,2

9. Pardubice 13 5 8 1084:1129 38,5

10. Olomoucko 12 3 9 964:1087 25,0

11. Slavia Praha 13 3 10 1001:1216 23,1

12. Ostrava 12 2 10 916:994 16,7