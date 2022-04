Body Písku: M. Svoboda 26, V. Sýkora 15, P. Šlechta 13, J. Svoboda 11, M. Mach, L. Mikolášek a J. Šurý 9, M. Špičák 7, P. Englický 6, T. Polánek 4, J. Šimonek 2, D. Hejl. TH: 21/14:19/11. Trojky: 28/11:28/9. Doskoky: 42:31. Osobní chyby: 22:20.

Po dvou čtyřicetibodových vítězstvích a vedení 2:0 na zápasy se čekalo, že před domácím publikem získají Sršni rozhodující třetí bod a budou se moci v klidu připravovat na semifinále. Snakes opět dorazili pouze v osmi hráčích, nicméně domácí nechtěli nic podcenit a chtěli od začátku ukázat, kdo bude písecké haly pánem. "Bohužel, přístup tomu neodpovídal. Obrana v úvodních minutách absolutně nefungovala, což třemi rychlými trojkami potrestali klíčoví střelci Ostravy Stehlík a Jakel. Po pěti minutách tak bylo skóre 12:15 a hosté mohli pomýšlet na prodloužení sezony. Pak však přišlo několik ztrát hostů, které Sršni rychle potrestali a ještě do konce první desetiminutovky získali sedmibodové vedení. Druhá čtvrtina pokračovala ve stejném duchu. Na útočné polovině domácí problém neměli a když už získali dvanáctibodové vedení, tak naprosto rezignovali na obranu a mysleli si, že soupeř utkání vzdá. Ten se desetibodovou šnůrou dostal na rozdíl dvou bodů a skóre 33:31 nás donutilo k oddechovému času. Potom přišlo probuzení Sršňů, kdy ve zbylých šesti minutách byli na hřišti pouze oni a v poločase měli pohodlný osmnáctibodový náskok v poměru 53:35. V poločase jsme si řekli, že s takovouto obranou sice asi postoupíme přes Ostravu, ale na našeho semifinálového soupeře, kterým budou svitavští Tuři, by tohle bylo opravdu málo. Hráči si tato slova vzali k srdci, prvních pět minut po přestávce vyhráli 17:0 a definitivně ukončili odpor Snakes. I přes to, že Sršni dále navyšovali svůj náskok, se utkání už spíše dohrávalo a hlavním cílem bylo, aby se nikomu nic nestalo. Konečný výsledek 111:65 opět ukázal, kde je naše síla a hráči mohli společně se svým kotlem slavit postup do semifinále," komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

Sršni mají po dvou zápasech s Hady mečbol. Promění ho hned doma?

Ač začátek utkání Sršňům nevyšel, postupně se vše v dobré obrátilo a na konci utkání byla na světě další vysoká výhra. „Jsem nesmírně rád, že jsme čtvrtfinálem projeli jako nůž máslem a ukončili sérii v nejkratším možném čase. Výsledky vypadají naprosto jednoznačně, na druhou stranu Snakes byli důstojným soupeřem a v prvních poločasech nám dali zabrat více, než to vypadá. Pak se vždy projevila větší rotace i kvalita na straně Sršňů a třetí čtvrtiny vždy definitivně rozhodly o osudu utkání. Našemu soupeři děkuji za sérii a zároveň gratuluji ke konečnému šestému místu, které s věkovým složením svého týmu určitě budou brát jako úspěch, na kterém se dá stavět,“ shrnul čtvrtfinálovou sérii trenér Jan Čech.

Sršni však žádný čas po rychlém postupu nemají, stejně rychle postoupili i svitavští Tuři. „Když budu hodnotit nás z mého pohledu, tak jsme právě vystoupali do základního tábora a teď pro nás začíná sezona. Semifinále byl před startem ročníku náš jednoznačný cíl a i když už se s velkou pravděpodobností umístíme na stupních vítězů, naším snem je postavit se ve finále Slavii Praha. K tomu však musíme vyřadit svitavské Tury v semifinálové sérii hrané pouze na dvě vítězná utkání, a to bude nesmírně kvalitní soupeř v čele s legendou českého basketbalu Pavlem Slezákem,“ uvedl k postupu svého týmu písecký lodivod.

Co tedy písecké Sršně čeká v nejbližších dnech v play off první ligy? „První utkání se svitavskými Tury je na programu hned v pátek 8. dubna v hale Na Střelnici, poté se série přesune do Sršního hnízda, kde v neděli 10. dubna od 18 hodin budeme potřebovat maximální podporu našich diváků, a proto prosím, ať dorazíte v co největším počtu. Případné třetí utkání by se hrálo 13. dubna opět ve Svitavách,“ doplnil k programu trenér.