"Jsem rád za úspěšný start do soutěže a budu mluvit za všechny, když řeknu, že atmosféra v hale byla neskutečná. Díky ní jsme byli 35 minut lepším týmem, bohužel pětiminutový výpadek nám vzal 15 bodů z náskoku a utkání jsme si tak sami zdramatizovali. Takovéto výpadky si v další fázi soutěže nemůžeme dovolit. I tak jsem ale rád, že jsme se včas probrali a konečný výsledek o dvacet bodů má svoji váhu," komentoval první utkání písecký trenér Jan Čech.

Písečtí Sršni v rámci přípravných zápasů vybrali 15000 korun pro domácí hospic Athelas.Zdroj: Sršni PísekPísečtí však mohou být hrdi nejen na výhru nad Litoměřicemi, ale i na své fanoušky, kteří v rámci dobrovolného vstupného na přípravné zápasy přispěli na dobrou věc. "Mě osobně velmi potěšilo, že se nám podařilo během přípravných utkání vybrat na dobrovolném vstupném částku 15 tisíc korun. Tu jsme následně věnovali našemu tradičnímu partnerovi, pro kterého se každý rok snažíme uspořádat alespoň jednu charitativní akci - domácímu hospici Athelas," poděkoval všem, kteří přispěli, předseda klubu Miroslav Janovský.

Nyní se však již všichni soustředí na nedělní duel. "Do našeho Sršního hnízda dorazí loňský účastník nejvyšší soutěže KNBL tým GBA Jindřichův Hradec. Toto jihočeské derby bude určitě patřit k nejtřeskutějším utkáním roku," zve do ochozů Miroslav Janovský.

A jak vidí soupeře trenér Čech? "Jindřichův Hradec po sestupu z KNBL udržel české jádro týmu a v sestavě tak uvidíme jména jako Stegbauer, Welsch, Borovka, Linhart a Novotný, které doplní cizinecká legie dorostenců z řad Get Better Academy. Jindřichohradečtí v prvním kole vyhráli na palubovce Lokomotivy Plzeň rozdílem třídy 97:70, a tak jihočeské derby bude mít obrovský náboj. Přijďte nás opět podpořit v co největším počtu a pojďme hned od začátku sezony společně za naším cílem," volá do zbraně i věrné fanoušky Jan Čech.

Zdroj: Sršni Photomate Písek