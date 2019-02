Před domácím publikem porazili v pátek jihlavský tým BC Vysočina 100:67. „Z výsledku máme radost, ale z první půle jsme rozpačití,“ hodnotil zápas trenér píseckého celku Miroslav Janovský.



Ten byl k výkonu svého mužstva v prvních dvaceti minutách velice kritický. „První půle byla z naší strany strašidelná. Udělali jsme obrovské množství ztrát. Místo, abychom se snažili dostat do hry poctivostí, vymýšleli jsme různé v uvozovkách geniální věci, které nám nevycházely. Hloupě jsme bránili a chybělo nám nasazení,“ nebral si servítky kouč.



Přesto Písek po prvním poločase o sedm bodů vedl. „Soupeř nás naštěstí nepotrestal, protože hrál stejně špatně, a do kabin jsme tak šli po oboustranně mizerném výkonu s mírným náskokem my,“ vysvětluje trenér Janovský.



Ve druhém poločase už Sršni předváděli hru, na kterou jsou písečtí diváci zvyklí, a domácí tým dovedl zápas k pohodlnému vítězství.



Žádná velká bouřka prý ale o přestávce v písecké kabině nebyla. „Probrali jsme to celkem v klidu, určitě umím být i emotivnější,“ usmíval se po skončení zápasu trenér Janovský.



Navzdory ne zrovna povedenému výkonu totiž Sršni zvítězili v této sezoně rekordním rozdílem. O třicet tři bodů přejeli v základní části už jenom Vyšehrad.



Podle Janovského bude hrát v této fázi soutěže významnou roli domácí prostředí. „Není jednoduché v pátek po práci sednout do autobusu, několik hodin cestovat a pak hrát zápas. Vidět to bylo i na Jihlavě. My o tom ale také můžeme vyprávět, když cestujeme někam na Moravu,“ dokáže se vžít do situace hráčů trenér.



Potvrdil tím skutečnost, že v první lize jsou domácí celky výrazně úspěšnější. Platí to také o mužstvech Písku a Vysočiny, která ve svých halách dosahují lepších výsledků než na palubovkách soupeřů. „Je to dáno třeba i tím, že jeden z nejdůležitějších hráčů Vysočiny na venkovní zápasy nejezdí,“ říká Miroslav Janovský.



Ve skupině o 1. – 6. místo potvrdili své ambice basketbalisté Jindřichova Hradce, kteří v domácí hale u Vajgaru přehráli Olomouc o čtrnáct bodů, a jsou v čele tabulky o tři body před béčkem USK Praha.



Ostatní zápasy:

Skupina o 1. až 6. místo: Zlín – Litoměřice 81:59, J. Hradec – Olomouc 94:80, Prostějov – USK Praha B 79:101. Skupina o 7. – 12. místo: Plzeň – Pardubice 69:79, Ostrava – GBA Europe skončilo po uzávěrce.



Fakta z utkání:

Sršni Písek – BC Vysočina 100:67 (24:24, 47:40, 74:55)

Body: Šlechta 22, Mikolášek 15, Duda a Mach 11 – Bubák 21, Krajcigr 19, Burian, Knetl a Maňák 6

Střelba za 2b.: 44/32 – 46/19

Trojky: 31/10 – 16/3

Tr. hody: 13/6 – 26/20

Doskoky: 38 – 43

Ztráty: 20 – 26

Rozhodčí: Peterková a Bohata

Diváků: 91