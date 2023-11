/FOTOGALERIE/ V 10. kole Kooperativa NBL se písečtí basketbalisté museli sklonit před Ústím nad Labem, kterému doma podlehli 78:87. Jihočeši nenavázali na dvě předchozí výhry v Pardubicích a s Ostravou, jejich protivník naopak uspěl už posedmé za sebou a dýchá na záda vedoucímu Nymburku.

Písečtí basketbalisté podlehli v 10. kole nejvyšší soutěže doma Ústí nad Labem 78:87. | Foto: Jan Škrle

Sršni se rychle přesvědčili, že je čeká opravdu mimořádně těžký soupeř s velkými individualitami v podobě Američanů Autreyho, Nicholse či čerstvé posily Rowana, který výborně bránil a nutil je ke ztrátám či střelám z těžkých pozic. Na začátku druhé desetiminutovky se Sluneta dostala do devítibodového náskoku, který však domácí především zásluhou Skaličky se Svobodou zlikvidovali. Před přestávkou však favorit znovu odskočil po dvou trojkách Nicholse.

I po změně stran se Jihočeši snažili manko umazávat, ale hosté kontrovali úspěšnými trojkovými pokusy. Přesto se Sršňům povedlo v závěrečné části přiblížit na rozdíl jediného bodu. Zkušení hosté se však nenechali rozhodit a jejich hvězda Autrey, který mimochodem úspěšnou kariéru v tuzemské nejvyšší soutěži rozjel v Jindřichově Hradci, společně s nejlepším střelcem zápasu Rowanem (28 bodů) svým barvám brzy zajistili rozhodující náskok. Domácí ofenzivu táhli tentokrát Skalička s M. Svobodou, kteří zaznamenali shodně po 19 bodech, a také Novotný (16). Dalšího klíčového píseckého hráče Sýkoru udrželi Severočeši tentokrát na uzdě, ale i tak k dvěma bodům přidal 13 doskoků a devět asistencí.

Jan Čech, trenér Písku: „Nebylo to asi nejkrásnější utkání, byl to boj o každý centimetr hřiště. Bylo to tvrdé, pro nás zase nová zkušenost v NBL, protože s takhle fyzicky náročným soupeřem jsme se ještě nesetkali a nás ten zápas bolel. Ústí ukázalo víc zkušeností a v závěru si to pohlídalo dobře, trefilo těžké střely a po zásluze vyhrálo. Já jsem rád, že jsme to zase dostali do koncovky. Byla neskutečná atmosféra, lidi se bavili, a proto ten sport děláme. My si z toho musíme odnést jenom to dobré a poučit se z toho. Teď nás čekají ta klíčová utkání, kde, doufám, tyto zkušenosti zúročíme a tam se pro nás bude lámat chleba.”

Jan Šotnar, trenér Ústí nad Labem: „Tohle vítězství je pro nás moc cenné, tady v té atmosféře. Když nás soupeř v závěru dotáhl, tak jsme ukázali mentální sílu a že ten tým nějakým způsobem funguje. Jak jsem říkal, tady jen tak moc týmů nevyhraje. My jsme prodloužili sérii a chtěl bych svým hráčům poděkovat, protože to byl ne basketbalově skvělý výkon, ale vyhráli jsme si to v hlavách a to je důležitější než ten basket.”

Pavel Englický, pivot Písku: „Bylo to určitě náročné, připravovali jsme se pouze takticky, neměli jsme moc času mezi utkáními s Ostravou a teď s Ústím. Věděli jsme, že to nebude o jejich akcích, že to bude spíš jeden na jednoho, mají dobré individuality a myslím, že zápas byl skvělý. V druhé polovině jsme ukázali, že umíme hrát opravdu s každým. Nečekal jsem, že ve všední den dorazí tolik fanoušků a musím jim poděkovat. Bylo to skvělé.”

Maverick Rowan, křídlo Ústí nad Labem: „Byla tu skvělá atmosféra, je to tady hodně hlučné, věděli jsme, že to tu bude skvělý zápas pro fanoušky. Potřebovali jsme vážit si míče a držet se své hry. Chceme hrát jako tým a to se povedlo. Dělali jsme všechny ty malé věci, co jsou potřeba, a snažili se hrát co nejlépe. Připravovali jsme se na to, že Písek hraje s velkou energií, každé dvě minuty střídají a jsou stále čerství. A ve druhé půlce byl velmi důležitý náš zlepšený doskok.”

V dalším utkání se Jihočeši v sobotu 4. listopadu představí palubovce BK Redstone Olomoucko (18 hodin).

Sršni Photomate Písek – Sluneta Ústí nad Labem 78:87 (14:18, 33:41, 57:64) Nejvíce bodů: M. Svoboda 19, Skalička 19, Novotný 16, Šurý 6 – Rowan 28, Autrey 14, Nichols 13, Pecka 12. Trojky: 7:13. Fauly: 25:17. Trestné hody: 17/25:16/23. Doskoky: 47:36. Rozhodčí: Salvetr, Linhart, Kovačovič. Diváci: 700.

Kooperativa NBL

1. ERA Nymburk 9 7 2 853:631 77,8

2. Sluneta Ústí nad Labem 10 7 3 887:801 70

3. BK Opava 9 6 3 826:758 66,7

4. USK Praha 9 6 3 691:679 66,7

5. KVIS Pardubice 9 5 4 779:755 55,6

6. Armex Děčín 10 5 5 894:855 50

7. Geosan Kolín 10 5 5 773:811 50

8. Sršni Photomate Písek 8 4 4 728:782 50

9. Basket Brno 8 3 5 596:653 37,5

10. Redstone Olomoucko 9 3 6 734:814 33,3

11. SK Slavia Praha 10 3 7 799:941 30

12. NH Ostrava 9 1 8 696:776 11,1