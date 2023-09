Basketbalisté Písku, kteří se připravují na svou premiérovou sezonu v nejvyšší tuzemské soutěži, absolvovali mezinárodní Memoriál Karla Vilíma ve Zlíně. V konfrontaci s týmy z rakouské a slovenské elitní ligy a domácího účastníka I. ligy skončili třetí. Zajímavou prověrku narušil nedohraný duel s Handlovou, po němž Jihočeši odmítli kontumaci ve svůj prospěch.

Písečtí basketbalisté se připravují na start v nejvyšší soutěži. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Sršni odcestovali s širším kádrem včetně mladíků a se zatím jedinou posilou v podobě Filipa Novotného. Vyhlášený trojkař, který začal minulou sezonu v dresu Jindřichova Hradce, v jejím průběhu přešel do Pardubic a nyní zakotvil u Otavy.

Písečtí basketbalisté nejprve změřili síly s rakouským Klosterneuburgem, který se v uplynulé sezoně probojoval až do semifinále tamní elitní ligy. Jihočeši většinu utkání vedli, ale nakonec prohráli 87:92.

„Srazila nás žalostná úspěšnost trestných hodů a naprosto tragická obrana. Vždy, když jsme se mohli utrhnout na dvouciferný rozdíl, tak jsme soupeři dovolili vrátit se do utkání. Ještě větším varováním by mělo být, že nás porazila trojice hráčů, která nám nastřílela neuvěřitelných 81 bodů z 92. Asi nás ani tak nemrzí prohra, jako výkon, kterým jsme se prezentovali. Máme rozhodně na víc,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

Jeho tým poté nastoupil proti Baníku Handlová, což je tradiční účastník slovenské nejvyšší soutěže. Zápas však předčasně skončil v 31. minutě.

„V první čtvrtině jsme byli ve vedení, za stavu 27:19 se ovšem znovu objevila naše Achillova pata, a to trestné hody. Tím jsme se sami srazili do kolen a začali dělat chyby i na obranné polovině. Handlová toho využila a byla v poločase ve vedení 44:39,“ podotkl kouč Sršňů.

Do třetí čtvrtiny nastoupili Sršni velmi dobře a rychle se dostali zpět do vedení. Poté se však utkání začalo stále více a více kouskovat nesmyslnými výroky jednoho ze sudích, který absolutně neodpovídal kvalitě turnaje. Druhý rozhodčí Nehoda to vzhledem k tomu měl velice složité. Handlová se na začátku čtvrtého dějství dostala do pětibodového vedení. Záhy se však slovenský tým cítil poškozen odpískáním pátého faulu klíčového pivota Todoroviče, což absolutně neunesl jeho trenér Nenad Miloševič a stáhl své mužstvo z utkání.

„I když náš tým chtěl, aby tento hráč pokračoval v utkání, vše bylo marné. Chápu frustraci trenéra, na mezinárodním turnaji, kde máte tři družstva z nejvyšších soutěžích, píská vlastně jeden rozhodčí… A to všech šest utkání. Na stranu druhou se hrálo utkání, které bylo prospěšné pro všechny účastníky na palubovce, to zase nikdo nevymluví nám. Bojovné, vyhrocené, ale oboustranně férové. Mělo se dohrát, za tím si stáli všichni kromě jednoho člověka v hale,“ neskrýval rozladění Jan Čech.

Poslední utkání turnaje odehráli písečtí basketbalisté proti proti prvoligovému Zlínu a domácí tým porazili 91:67. Příležitost dostali především mladíci, pro které to byla velmi cenná zkušenost s nadprůměrným prvoligovým týmem.

„Na úvod jsme se sice dostali do dvojciferného vedení, o které jsme však vlastními chybami rychle přišli. Poté se však projevila kvalita a fyzická připravenost našeho týmu, kdy jsme se dostali do vedení o více než třicet bodů, které již pak soupeř jen v závěru korigoval,“ podotkl.

Sršni v turnaji nakonec obsadili třetí příčku, když odmítli kontumační výhru nad Handlovou, jež by je vzhledem k ostatním výsledkům pasovala do role vítěze tohoto klání.

„I přes události v duelu s Handlovou jsme odmítli kontumaci utkání v náš prospěch a turnaj tak končíme na třetím místě. Naše předvedená hra nebyla zdaleka ideální a vždy jsme si vše chtěli vybojovat na hřišti, ne se stávat vítězi turnaje z kanceláře,“ zdůraznil písecký trenér Jan Čech.

Memoriál Karla Vilíma

Klosterneuburg - Písek 92:87 (22:24, 29:30, 18:15, 23:18), Sýkora 19, Fait 18, M. Svoboda 17, Novotný a Borovka 10…

Písek - Handlová 63:68 nedohráno (27:22, 12:22, 24:22, 0:2), Svoboda 18, Fait 12, Novotný 9, Šimonek a Borovka 7…

Zlín – Písek 67:91 (13:22, 21:20, 13:30, 20:19), Kojzar 20, Černý 19, Chvála 16, Šimonek 13…

Další výsledky

Zlín - Handlová 71:92 (13:28, 19:26, 19:20, 20:20)

Klosterneuburg - Zlín 101:62 (15:16, 34:18, 24:15, 28:13)

Handlová - Klosterneuburg 78:71 (17:16, 23:17, 22:20, 16:18)

Konečné pořadí

1. MBK Baník Handlová, 2. BK Dukes Klosterneuburg, 3. Sršni Photomate Písek, 4. SKB Fastav Zlín