I. liga muži: USK Praha B - Sršni Písek 88:94 (20:16, 43:48, 69:64).

"Kdo zná prostředí pražské Folimanky, tak ví, že je to tak specifické prostředí, že se tam mažou kvalitativní rozdíly a domácí jsou tam nebezpeční pro všechny, ať už je podle tabulky soutěže favorit kdokoliv. Ani to pro nás nebylo dostatečným varováním a když k tomu připočteme pár těžkých a šťastných střel soupeře a naší laxnost, bylo zaděláno na velký problém. Domácí ovládli první desetiminutovku 20:16 a bylo vidět, že Sršni nejsou ve své kůži. Ve druhém dějství sice přidali na obrátkách, ale v obraně působili nejistým dojmem a kupili chyby jako minižáci. K tomu úspěšnost naší trojkové střelby byla v tomto utkání jedna velká katastrofa. I tak ale už byli Sršni v poločasovém vedení 48:43," shrnul první půli písecký trenér Jan Čech.

"Sršni ještě k tomu zachytili nástup do druhého poločasu a v tu chvíli přišel zásadní moment utkání, kdy byl vyloučen trenér domácího týmu Petr Jachan. Naši hráči vedli o deset bodů a na čáru trestných hodů se stavěl Vojta Sýkora, v tu chvíli už nikdo nepochyboval o osudu utkání a právě to byla ta největší chyba. Naopak pražské Sovy to nakoplo, domácí už neměli co ztratit a pod vedením trenéra A týmu Kinga začala jejich velká pětiminutovka. K tomu Vojta ani jeden trestný hod neproměnil, na druhé straně hřiště jsme úplně přestali bránit a nechali jsme si dát tři rychlé trojky od nejlepšího střelce domácích Dalibora Vlka. Než se člověk vzpamatoval, klakson ohlašoval konec třetí části a domácí najednou vedli 69:64. Bylo před námi rozhodujících deset minut, všichni věděli, o co se hraje a jaká by klopýtnutí na pražské Folimance byla komplikace pro naše cíle. Aby toho nebylo málo, brzy přišel pátý faul Martina Svobody. Sršni však dokázali, že jsou přeci jen zkušenějším týmem a poslední čtvrtinu ovládli, když se dostali trpělivou hrou do dvouciferného náskoku a domácí už jen v posledních vteřinách kosmeticky upravili skóre na konečných 88:94," doplnil ke druhému poločasu písecký trenér.

"Tentokrát se mi utkání hodnotí velmi těžko. Měl bych mít radost z výhry a měl mi spadnout kámen ze srdce, ale bohužel se to pořád nějak nedostavilo. V týdnu jsme si několikrát řekli, že nikdy, opakuji nikdy, se nesmí podcenit USK Praha v jejich hale na Folimance. K tomu jsem vypíchl jednu statistiku, že Dalibor Vlk není střelec, který by měl mít trojkovou úspěšnost dlouhodobě pod 20% - v utkání 9/7. Takže jsem si to sám přivolal a bylo z toho utkání až do poslední minuty. Vyloučení trenéra Jachana domácím paradoxně spíš pomohlo a hráči domácích pak byli jako utržení ze řetězu, pro nás to naopak byla další komplikace, která nám svázala tentokrát ruce i nohy. Na jednu stranu jsem si myslel, že po basketbalové a taktické stránce jsme o hodně dál, že takovéto utkání bychom měli zvládnout úplně jinak, přeci jen při vší úctě k soupeři proti nám stál nejmladší tým soutěže. Na straně druhé jsme si jednoduše vybrali doslova "utkání blbec" a nejdůležitější je umět vyhrát, když se nedaří. Když k tomu pak připočteme nečekanou domácí prohru Chomutova s Basketbalem Polabí, byl to vlastně asi úspěšný pátek. Sršni se tak tabulkově posunuli do nejlepší trojky soutěže a před třemi domácími utkáními by to měla být dostatečná vzpruha, zároveň ale i varování. Rezervujte si tak listopadové neděle od 17:00 pro návštěvu Sršního hnízda, přeci jen s našimi fanoušky v zádech se hraje úplně jinak," shrnul své pocity z utkání trenér Čech.