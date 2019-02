Písek – Když se necelých osm minut před koncem hostující tým GBA Europe dostal potřetí v zápase do vedení o deset bodů, vsadil by na domácí Sršně jen málokdo. První domácí porážka v sezoně byla na spadnutí.

DOMA zůstávají písečtí Sršni i po čtrnáctém kole neporaženi. Proti GBA Europe však měli namále. Na snímku zakončuje domácí akci Martin Svoboda. Sršni nakonec vyhráli 86:80. | Foto: Jan Škrle

Písečtí ale měli neuvěřitelný závěr. Za necelé čtyři minuty totiž Sršni dokázali zejména díky Petru Šlechtovi vyrovnat a schylovalo se k dramatické koncovce.



Hosté se naposledy trefili z trestných hodů Mikysky v čase 37:27. Zbytek utkání se již dohrál zcela v režii Sršňů, kteří nakonec zvítězili v poměru 86:80.

Hala propukla v jásot a hráči si vychutnávali ovace tribun. Zaslouženě. Vítězství, které se už zdálo být v nedohlednu, doslova vydřeli. „Velký dík patří divákům. Přišlo jich hodně a byli naprosto úžasní,“ chválí fanoušky trenér basketbalistů Písku Miroslav Janovský.



Právě oni hráče podpořili ve chvílích, kdy to nejvíc potřebovali, a to jim vlilo do žil novou energii, která jim pomohla ztracený zápas otočit.



„Po třetí čtvrtině jsem v obrat už moc nevěřil. GBA Europe má mladé hráče, kteří jsou v intenzivním tréninkovém procesu a jsou výborně fyzicky připraveni. Nemyslel jsem si, že bychom je mohli v poslední čtvrtině přehrát. Ale povedlo se to,“ přiznal kouč Sršňů.



Do zápasu nenastupoval Písek zrovna s velkým optimismem. Trenér měl ještě v paměti říjnový zápas, ve kterém písečtí basketbalisté na hřišti GBA Europe prohráli jasně 94:80.



K domácí odvetě navíc Sršni nenastoupili právě v optimální sestavě. Chyběla například jedna z opor Pavel Englický.



V první čtvrtině se utkání vyvíjelo jako na houpačce. Hosté začali lépe, Sršni ale srovnali krok a vedli o sedm bodů. O bod však první část hry vyhráli hosté.



Vyrovnaný boj pokračoval i v dalších dvou periodách, mírně navrch měl ale stále hostující tým. Hosté domácí ničili zejména úspěšnou střelbou za tři body, ke které se Písek dostával jen zřídka.



V poločase celek GBA Europe vedl o tři body a po třech čtvrtinách dokonce o deset. „V první půli jsme byli trochu nedůslední, když soupeř se dostával rychleji k míčům, které se válely po zemi. My jsme pak zbytečně faulovali a to nás sráželo. Kluci si ale sáhli na dno svých sil a díky nezměrné bojovnosti zápas vyhráli,“ zhodnotil utkání Janovský.



Ostatní: Sokol Pražský – Sokol Vyšehrad 79:60, Basket Košíře – USK Praha B 68:85. Zápasy Nymburk B – Slavoj Litoměřice a Jindřichův Hradec – lokomotiva Plzeň se hrály v neděli večer a skončily po uzávěrce.



V pátek jedou písečtí basketbalisté k dalšímu ligovému utkání do Plzně.



Fakta z utkání: Sršni Písek – GBA Europe 86:80 (27:28, 45:48, 57:67) – Body: Šlechta 36, Mikolášek 19, Duda a Pistulka 7 – Novotný 15, Jiles 12, Sisoho 11. Střelba za 2b.: 52/23 – 29/12. Trojky: 15/6 – 29/14. Trestné hody: 24/22 – 18/14. Doskoky: 41 – 31. Zisky: 7 – 8. Ztráty: 14 – 16. Bloky: 1 – 3.