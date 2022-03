Do třetího utkání čtvrtfinálové série play off první ligy vstoupí basketbalisté Sokola Sršni Písek s vedením 2:0. Před týdnem splnili roli favorita této série a ostravské Snakes na své palubovce porazili 101:62. Domácí výhru potvrdili hned v neděli v Ostravě, kde zvítězili 105:65. K postupu do semifinále jim tedy chybí poslední krůček.

Na postupovou výhru mají Sršni tři pokusy. Co si ale budeme povídat, nejraději by postoupili hned po třetím duelu, aby nemuseli v neděli podstoupit dlouhou cestu do Ostravy. Jsou favoritem i v pátek. "Jsem rád, že vedeme v sérii 2:0 a v pátek 1. dubna od 19 hodin máme šanci čtvrtfinále v Sršním hnízdě ukončit. Po dvou hladkých výhrách o čtyřicet bodů to samozřejmě bude znít jako klišé, ale poslední krok bývá nejtěžší a nesmíme vůbec nic podcenit, protože kdo zná Snakes Ostrava a jejich trenéra Patrika Smažáka, tak ví, že se bez boje nevzdají. Zároveň opět prosím diváky, aby dorazili v co největším počtu a vytvořili minimálně stejnou atmosféru jako v pátek, protože s Vámi v zádech jsme daleko silnější," zve na další zápas fanoušky písecký trenér Jan Čech.