Celkem 3053 kilometrů urazili na počest republiky na výzvu TJ Sokol Písek nadšenci z celé země. Akce byla originální náhradou za Běh republiky, který se letos nemohl kvůli koronaviru konat 28. října a byl přesunut na listopad.

Podle Martina Matury, předsedy odboru všestrannosti TJ Sokol Písek, byl původní plán "oběhnout" nebo "obejít" republiku, což je asi 2300 kilometrů. "Vloni jsme pořádali Běh republiky. A přemýšleli jsme, jak oslavit výročí republiky, aby se to dalo udělat a vyhovovalo to vládním nařízením," vysvětluje iniciátor akce a dodává, že TJ Sokol Písek vydal výzvu Oběhněme republiku s tím, že kdokoliv se mohl kdekoliv zapojit a poslat organizátorům, jakou vzdálenost urazil i s odkazem na mapu nebo třeba fotografiemi z terénu jako důkazem. "Vydáváme teď každý den nějakou výzvu, abychom motivovali členy i další veřejnost k pohybu," doplňuje Martin Matura za písecký Sokol a doporučuje zájemcům odkaz www.sokolpisek.cz, kde se výzvy dají najít.

"Doufali jsme, že to vyjde," říká k běhu kolem státu Martin Matura. Už dopředu organizátoři počítali s tím, že kilometry přibudou spíš odpoledne nebo večer. Dopoledne očekávali že kilometrů "přijde" málo.

Okolo 16. hodiny byli ale 28. října teprve na 718 kilometrech. "To bylo dost na hraně, začínali jsme být trochu nervózní. Byly čtyři hodiny do konce, do 20. hodiny a překonali jsme teprve hranice mezi Rakouskem a Slovenskem," líčí Martin Matura průběh originální oslavy republiky, při které se symbolicky vyráželo ze Šumavy.

Potom ale začaly příspěvky naskakovat a na konec ani nebylo potřeba, aby tým šesti lidí, který vše organizoval a zpracovával, musel sám vyrazit do terénu. V případě nouze byli hotovi, doplnit třeba 50 až 60 kilometrů, ale nakonec nejen, že republika byla "oběhnuta" a "obejita", ale účastníci dorazili dokonce ve druhém kole až na hranici mezi Slovenskem a Polskem, celkem urazili 3053 kilometrů. "Příspěvky chodily z celé republiky a nejen od členů Sokola," zdůrazňuje přitom Martin Matura.

A kdo by se chtěl účastnit odloženého Běhu republiky, což jsou třeba pětikilometrové silniční běhy, možná dostane šanci 28. listopadu ve 32 sokolských jednotách v ČR a ve dvou v Americe, pokud to situace dovolí.