Svěřenkyně trenéra Tomáše Bárty nepřijely do Písku pro porážku, naopak se netajily chutí na dva body. V jejich prospěch mluvila i indispozice Aleny Stellnerové, která průběh duelu sledovala pouze z lavičky.

Hodoníňanky držely s domácími házenkářkami krok. Sokolky dokázaly gólově odskočit až v závěru první půle, když do šaten odcházely s náskokem tří branek.

V tu chvíli to vypadalo, že utkání, v jehož úvodu se minutou bouřlivého potlesku vzpomínalo na zesnulého předsedu oddílu doktoru Rudolfa Žabu, dokáží po přestávce rychle rozhodnout, jenže soupeřky byly stále nebezpečnější a byly to ony, kdo šel po změně stran do vedení.

Písecká hra v tu dobu nefungovala. Přicházely ztráty a hráčky Hodonína procházely domácí obranou až velmi lehce. Naštěstí často dokázaly požár hasit brankářky Sokola – ve druhé půli Regina Kržová.

Rozhodující okamžiky přišly pět minut před koncem. Sokolky tentokrát několikrát za sebou dobře bránily, po prorážení soupeřek získaly míč a vytvořily si mírný náskok, který už snaživé a dobře hrající protivnice nesmazaly.

Sokol Písek – HK Hodonín 27:25 (14:11)

Sestava a branky Písku: Preslová, Kržová – Kvášová 8, Součková 6, Benešová 5, Kubišová 3, Hauserová 2, Pešková 2, B. Velková 1, A. Velková, Merglová, Svobodová, Stellnerová.