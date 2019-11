Sokolky budou v tomto utkání velkými favoritkami, což potvrzuje pohled na průběžnou tabulku. Zatímco hráčky Písku zažívají velmi dobrou sezonu a udržují kontakt se špičkou, Bánovce se s nulovým kontem trápí u dna. Bylo by obrovským překvapením, kdyby se bilance hostujícího týmu po sobotě vylepšila.

Rozdílu v aktuální výkonnosti si je vědoma i trenérka Sokola Kateřina Keclíková, která by do zápasu ráda zapojila všechny své hráčky a ušetřila síly nejen opor do dalších náročnějších soubojů.

Utkání 10. kola MOL ligy Sokol Písek - HK Sokol RMK Bánovce n.B. začíná v sobotu 9. listopadu v 15 hodin.