Měly nezměrnou touhu, daly do hry veškeré své úsilí, přesto se nakonec u Otavy rozhostil obrovský smutek. V odvetném střetnutí o bronz v národním části MOL ligy podlehly písecké házenkářky soupeřkám z Olomouce 27:31 a medaile nezískaly.

Písecké házenkářky medaili nezískaly. Po remíze v Olomouci 34:34 doma v odvetném souboji o třetí místo prohrály 27:31. | Foto: Deník/David Kubatík

Po remízovém výsledku prvního zápasu na Hané 34:34 to znamená, že hostující Zora obhájila třetí příčku z uplynulého ročníku, a bojovnice z Písku si budou muset na medailový úspěch minimálně rok počkat. Navzdory zklamání z této porážky zanechaly v nejvyšší soutěži výtečný dojem a mohou být na své výkony hrdé

Ještě před posledním utkáním letošní sezony převzala písecká Iveta Korešová cenu pro nejlepší střelkyní celé soutěže. O tom, že je ve správných rukách, přesvědčila více než dvě stě padesát diváků v průběhu střetnutí. Konta olomouckých brankářek sama zatížila 14 přesnými zásahy, a zaznamenala tak více branek než zbylé členky písecké družiny, ani tento skvostný příspěvek ale Jihočešky k vítězství nenasměroval.

V dlouho vyrovnané bitvě je srazila na kolena série čtyř branek Olomouce mezi 37. a 40. minutou při vyloučení Chlupové, díky které házenkářky Zory vytáhly skóre na 16:21. Písecký celek sice okamžitě zareagoval třemi góly v řadě a hala ho hnala do další ofenzivy, jenže snížení na rozdíl dvou branek bylo maximem, kterého hráčky Sokola ve zbytku utkání dosáhly.

„Prožíváme obrovské zklamání, to je jasné. Pokud by se práce, kterou jsme odvedli s poměrně úzkým kádrem a nižšímu počtu tréninků než by bylo potřeba, zúročila do zisku medaile, rovnalo by se to malému zázraku, ale nestalo se. Rozhodlo naše neproměňování šancí, Olomouc nebyla lepší, ale efektivnější v koncovce. Ve třech předchozích vzájemných zápasech jsme soupeři pokaždé nastříleli přes třicet branek, kdybychom to zopakovali, asi by nám to stačilo. Korešová nad všemi výrazně čněla, zůstala však příliš osamocená. Některým děvčatům se nedařilo tak, jak jsme byli zvyklí. Možná na ně trochu dolehla tíha tohoto utkání. Když nám soupeř odskočil na čtyřbrankový rozdíl, snažili jsme se zmobilizovat síly, ale už se nám dotáhnout nepodařilo. Když máte náskok, není neproměněná příležitost fatální a hraje se jinak, než když dotahujete výsledek. A my řadu možností promarnili,“ konstatoval písecký trenér Jan Pavlovský.

Zlato získaly po třinácti letech házenkářky pražské Slavie, které zmařily útok Mostu na desátý mistrovský totul v řadě. Pražanky ve finálové sérii nejprve doma Baník porazily 32:26 a v odvetě na severu Čech uhrály remízu 24:24.

Sokol Písek – Zora Olomouc 27:31 (13:14)

Branky: Korešová 14/5, M. Svobodová 7, Chlupová 3, Stellnerová 1, E. Svobodová 1, Boorová 1 – Kuxová 8/1, Závišková 5/3, Jansová 4, Fryčáková 4, Roupcová 2, Krajčovičová 2, Možíšová 2, Machačová 2, Kubálková 1, Protivánková 1. Rozhodčí: Bareš – Uhlíř. Sedmimetrové hody: 7/5: 6/4. Vyloučení: 5:7. Diváci: 255.