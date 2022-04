"Již hodinu před utkáním, když sportovní ředitel NBL Zdeněk Ringsmuth chystal v Sršním hnízdě vítězné poháry, bylo v hale téměř plno. V ochozech se na úvodní rozskok mačkalo více než 700 diváků, kteří si něchtěli nechat ujít tuto sportovní lahůdku. Do sestavy červenobílých se vrátil i kapitán Pavel Pumprla, a nikdo tak nemohl očekávat jednoduché utkání, přeci jen zkušenosti a individuální kvalita je stále na straně Slavie Praha," uvedl k situaci před odvetou písecký trenér Jan Čech.

"Bohužel hned od úvodu se stalo, co nikdo nechtěl, a hned z prvních dvou útoků jsme nechali klíčového střelce Slavie Bradleyho zapsat pět bodů, čímž jsme vlastní nedisciplinovaností stvořili hvězdu utkání. Sice jsme vzápětí vyrovnali na 5:5, ale soupeř se pak dostal do několikabodového vedení, které si udžoval téměř po celé utkání. Soupeř byl po celý první poločas lepším týmem, rozehrávač Bradley byl takřka neomylný a Pavel Pumprla dodával týmu tolik potřebný klid a zkušenosti. Poločasové vedení hostů 47:56 tak bylo zcela zasloužené," shrnul první poločas Jan Čech a pokračoval: "Sršni však nikdy neskládají zbraně a nechtěli to dopustit ani tentokrát, ono by to vlastně ani před takovou diváckou kulisou nešlo. Ve třetí čtvrtině byli jasně lepším týmem a hosté začínali působit nervozně. Některé profesionální hvězdy soupeře to doprovodily i hereckými kousky a nejsem si jist, zda by v NBL na tohle byl někdo zvědavý. Každopádně dvě minuty před koncem této periody Sršni vyrovnali na 65:65 a hala byla doslova na nohou, až jsme začínali mít strach, že Sokol o svou nemovitost přijde. Bohužel na to přišla reakce, která měla obrovský vliv na průběh utkání, kdy jsme neproměnili otevřenou střelu, která by nás poslala do prvního vedení, a za hosty sedmi body v řadě kontroval X - faktor utkání Bradley, který celkově zaznamenal neskutečných 44 bodů. Ač v utkání všichni žlutočerní nechali všechno, tentokrát to proste nestačilo. Soupeř byl v poslední čtvrtině téměř nebranitelný, nasázel v ní 32 bodů a když se do ní vstupujete za stavu -7, tak moc šancí nemáte. Konečný výsledek této překrásné přestřelky 94:106 vyrovnává finálovou sérii a vrací účastníky zájezdu zpět do pražského Edenu, kde se ve středu rozhodne o Mistrovi 1. ligy mužů."

"Všechny basketbalové weby píšou, že tu máme po dlouhých letech důstojné finále první ligy mužů a já jim musím dát za pravdu. Sportovně musím přiznat, že soupeř byl v neděli lepším týmem, zaslouženě vyrovnal v sérii na 1:1 a vrací nás do stejné situace jako v semifinále v podobě středečního výjezdu o všechno. Sice jsme si v takto fantastické atmosféře chtěli sáhnout na pohár pro vítěze, ale holt si musíme ještě počkat. Slavie Praha je opět jednoznačným favoritem a nám nezbývá nic jiného, než bojovat až do samého konce o překvapení roku. Jak odpovídám všem, nikdo z nás nečekal boj o mety nejvyšší už letos, a proto všechno teď už je nadstavba. Vzhledem k věkovému složení týmu vím, že náš čas přijde, kdyby to bylo už ve středu, byl by to velkolepý úspěch. Když v neděli zahoukal klakson a dlouhé minuty po závěrečném hvizdu diváci stále potleskem oceňovali aktéry utkání, uvědomil jsem si, že pobavit lidi a mít takovou atmosféru je ještě více než výhra nebo prohra, pořád je to jen sport. Zároveň jsem měl ale i chmury, protože jsem přestal věřit v šanci na vítězství a myslel jsem si, že už nenajdeme síly se soupeři opět postavit. Tu jsem našel až v pondělí, kdy lidi opět začali plnit autobusy a od té doby mám jen jednu myšlěnku, pobavit lidi, mít v Edenu opět skvělou atmosféru a k tomu vyhrát první ligu. Děkujeme za všechno, v neděli to byla jen jedna prohra a dokud nezazní závěrečný klakson ve středu, pohádky ještě není konec," burcuje hráče i fanoušky trenér Čech.