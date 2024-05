Slalomy na jihu Čech trénink v Českých Budějovicích, podívejte se na video

Jihočeský kraj patří vodním radovánkám. Platí to o Písecku stejně jako o dalších okresech. Podívejte se na video, centrem slalomářského tréninku zůstávají České Budějovice. Z Písku je to přímo do areálu 50 kilometrů.

V umělé slalomové dráze v Českých Budějovicích běží program na plné obrátky | Video: Deník/ Kamil Jáša