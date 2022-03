Body: Kozumplíková 15, Králová 13, Hindráková 10, Borsová a Finková 5, Potočková 3, Šmahelová a Vítová 2 - Horsáková 12, Rosecká 10, L. Vydrová 8, Junková, Machytková a Jánská 7, Jeništová 4 (14 doskoků), Hauserová 3, Tomšovicová 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Kremser, Karabínová. Fauly: 22:17, TH: 15/9 - 23/16, trojky: 4:2, technické chyby: 1:1 (Hindráková - Machytková).

První poločas ovládl Trutnov, který agresivní obranou a rychlým přechodem do útoku přehrával soupeře. Po patnácti minutách těšilo domácí diváky skóre 31:13 i předváděná hra, plná nasazení. Ve 24. minutě vedl domácí tým 42:25, Strakonice se pak po šňůře dvanácti bodů vrátily zpět do zápasu, když snížily rozdíl na pět bodů (42:37).

Velké drama přišlo v poslední čtvrtině. Trutnov sice vedl ve 32. minutě 51:39, ale po oddechovém čase trenéra Petra Martínka se vydaly Jihočešky na stíhací jízdu a tři minuty před koncem zápasu šokovaly domácí snížením na rozdíl jediného bodu (51:50). To nebylo vše. Napínavý souboj měl dál lépe rozehraný trutnovský tým (54:50, 55:52), ale klíčové střely neproměnil a Luisa Vydrová půl minuty před sirénou zařídila zlomovým košem obrat na 55:56. V závěru strakonické hráčky výhru ješě pojistily.

"První poločas patřil Trutnovu na plné čáře. My jsme byli všude o krok později. Nestíhali jsme na útočné, ani obranné polovině, ztratili jsme 22 míčů. Nevyrovnali jsme se s agresivitou Trutnova a tlakem. Ve druhém poločase jsme zapnuli na jiný rychlostní stupeň, ve třetí čtvrtině jsme dokázali malinko zkorigovat výsledek. V poslední čtvrtině jsme rozdíl stáhli, získali sebevědomí a dokázali ho zúročit k vítězství v Trutnově. Jsme šťastní, vyhrát dvakrát v deseti dnech v Trutnově je sen. Za holky jsem nesmírně šťastný, protože si to za jejich dřinu zasloužily. Máme první vítězství, které se bude muset potvrzovat. Bude to zřejmě hodně těžká série pro oba týmy," komentval duel strakonický trenér Petr Martínek.

