Body Strakonic: L. Vydrová 16, A. Jeništová 13, N. Horsáková a A. Rosecká 10, M. Jánská 9, M.A. Machytková 5, A. Junková a K. Tomšovicová 2. TH: 23/14:18/11. Trojky: 15/3:23/5. Doskoky: 54:29. Ztráty míčů: 25:18. Osobní chyby: 19:21.

Takovou atmosféru STARZ Aréna ve Strakonicích dlouhá léta nezažila. Plná tribuna, většina diváků v bílém. Tak si to do druhého utkání play out basketbalové extraligy strakonické hráčky přály. A fanoušci dokázali vytvořit fantastickou atmosféru. Co koš na domácím kontě, to bouřlivé ovace, hlasivky diváků dostávaly zabrat po celé utkání.

Po výhře v Trutnově, kterou si strakonické basketbalistky zajistily až v závěrečné čtvrtině duelu, to byla ve Strakonicích v úvodu utkání přímo útočná smršť. "Nechtěli jsme připustit, aby nám soupeřky na začátku utekly. Naopak jsme chtěli ukázat, že jsme na tom fyzicky skvěle a zápas zkrátka chceme vyhrát. Šlapalo se do toho od první chvíle," pochvaloval si strakonický trenér Petr Martínek. A domácí hráčky dokázaly i skvěle střílet a dostaly se v první čtvrtině až na +12. To samozřejmě kvitovala celá strakonická hala.

Ve druhé čtvrtině domácí hráčky pokračovaly v útočném snažení a vytvořily si až sedmnáctibodový náskok (35:18 a 37:20). Nakonec se šlo na přestávku za čtrnáctibodového vedení domácích. "S holkama jsme věděly, že ještě není vyhráno. Nechtěly jsme dopustit, aby nám Trutnov udělal to, co se nám podařilo u nich. A vyšlo to," doplnila po utkání spokojená střelkyně utkání Luisa Vydrová.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ve druhém poločase se hostující hráčky ještě snažily s duelem něco udělat. V závěru třetí čtvrtiny se dostaly na jedenáct bodů (50:39). Dvě vteřiny před klaksonem však přišla trojka A. Rosecké, která vrátila domácím vedení +14. "Řekl bych. že to byl rozhodující moment. Trojka do šatny nás zase posílila," vrátil se k důležitému momentu utkání trenér Martínek.

Poslední část utkání již opět patřila domácím hráčkám. V jednu chvíli se dostaly až na rozdíl 22 bodů a o vítězkách druhého utkání bylo rozhodnuto. V závěru utkání již oba trenéři dali příležitost širšímu kádru. "V závěru jsem si vzal brzy po sobě dva oddechové časy. Vím, že se to nedělá a omlouvám se mému kamarádovi na trutnovské lavičce. Ale chtěl jsem dát šanci fanouškům, aby naše vítězství oslavili," doplnil trenér Martínek.

S konečným hvizdem vypukla na palubovce i v hledišti obrovská radost. Za skandování a zpěvu diváků zazněl i vítězný Vysoký jalovec. "Skvělá atmosféra. To tady bylo naposledy, když jsme s holkama získaly třetí místo v extralize," svěřila se s pocity po utkání Alena Jeništová, která přišla BK Strakonice vypomoci na play out.

Zdroj: Youtube