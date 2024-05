Soutěž plná sportovního ducha. Finále Sportovní ligy seniorů přineslo vzrušující souboje a ukázalo, že touha po vítězství nezná věkové hranice. Podívejte se na video u tohoto článku, jak se dařilo účastníkům v disciplínách od šipek po hod kroužkem.

Liga seniorů ve všech okresních městech. Finále v Hrdějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Šipky, florbal, basketbal, běh s překážkami, hod kroužkem na kuželky. To byl program finále Sportovní ligy seniorů. Česká unie sportu nachystala medaile, krásné poháry. Podívejte se na video, jak vypadá pohár pro mistra ligy seniorů 2023/2024. Soutěž společně s Českou unií sportu pořádá Jihočeský kraj. V každém sportovci se probudila obrovská soutěživost. "To mě nepřekvapuje," říká manažer jihočeské sekce ČUS Zdeněk Krátký. "S postupujícím věkem soutěživost neodchází."

Ve finále soutěžili jednotlivci. "Končíme druhý ročník. V prvním se zúčastnilo celkem 350 sportovců a v tomto druhém jich je 450."

Na stanovištích asistovali studenti Euroškoly Strakonice. Sportovní výkony byly obdivuhodné. Senioři a seniorky soutěžili s plným nasazením. Dovednosti prokazovali sportovci ze všech okresů Jihočeského kraje. Liga cestovala po okresních městech.

"Sleduji, že senioři mají zájem o pravidelnost," uvedl předseda jihočeské sekce ČUS František Vavroch. "Sledují tabulky, jak si stojí výsledkově, to je velmi přínosné. I tato kategorie seniorů má právo sportovat a chodit do společnosti, je to jedna z forem, která je u seniorů velmi oblíbená."

Ve sportovní hale v Hrdějovicích byly ideální podmínky, k tanci hrála seniorům příjemná muzika. Senioři se už teď těší na další sportovní akce.