Sršni již měli jistotu prvního místa, ale zároveň chtěli pokračovat ve své vítězné sérii. "V sobotu dorazil nováček soutěže Sparta Praha, kterou však po letošním postupu opustili kličoví hráči a je tak spíše otloukánkem soutěže, kde si dosud nepřipsal ani jedno vítězství. V naší sestavě po celý víkend ještě absentovala dvojice střelců Vovesný a Křesina, k tomu jsme do utkání nepostavili ani Josefa Svobodu, abychom ho pošetřili na nedělní náročný program. I tak to byli Sršni, kdo měl otěže utkání ve svých rukou, od začátku diktovali tempo hry a neustále navyšovali náskok. Po první desetiminutovce jsme vedli rozdílem 17 bodů, v poločase už to bylo o čtyřicet, ale ani tak nadšeně hrající Sršni nepolevili a soupeři uštědřili i pověstnou stovku. Na konečném výsledku 112:45 se podíleli svými body všichni hráči a někteří kluci si s chutí zastříleli a vytvořili si svá extraligová maxima," shrnul utkíní písecký trenér Jan Čech.

Sokol Sršni Písek - BK Lokomotiva Plzeň 78:50. Body Písku: Svoboda J. 24, Procházka 16, Bečka 12, Suchánek 8, Čihák 7, Šimonek 4, Kačírek 3, Humpál a Klement 2.

"V neděli už nás měl čekat podstatně tvrdší oříšek v podobě BK Lokomotiva Plzeň, která ve vyrovnané tabulce úspěšně vybojovala postup mezi nejlepší čtveřici naší skupiny, a v Sršním hnízdě tak neměla co ztratit. My jsme však do utkání nastoupili velice koncetrovaně a dařilo se nám dodržovat taktické pokyny. Prvních patnáct minut jsme předvedli opravdu hodně kvalitní výkon a vytvořili si více než dvacetibodové vedení. Ve druhé polovině už pak utkání moc basketbalové krásy nenabídlo, ale i tak Sršni bodík po bodíku navyšovali náskok až na konečných 78:50," shrnul nedělní duel trenér Čech.

Na písecké Sršně nyní čeká nadstavba, do které jdou se vztyčenou hlavou. "Přes vánoční svátky jsme kvalitně potrénovali a sobotní utkání se Spartou byl spíš takový zahřívací rozjezd než utkání extraligy dorostu. Nicméně všichni kluci v něm dostali velký prostor vybojovat si své minuty na hřišti a někteří své šance využili. Nedělního utkání proti Plzni jsem se hodně obával, jejich družstvo mám v soutěži jako černého koně, který může potrápit každého. První poločas však Sršni nenechali nikoho na pochybách, že jsou na správné cestě, předvedli velice vyspělý výkon a rozhodli o osudu utkání. Jedinou kaňkou a zklámáním pak pro mě byl druhý poločas, kdy soupěř bohužel chtěl víc a většina soubojů o míč vyzněla pro hráče v modrém, což by se nám v naší hale opravdu stávat nemělo a bude to pro nás snad dostatečným ponaučením. V tabulce skupiny ZÁPAD tak končíme na prvním místě s bilancí třinácti výher a jedné porážky, kdy jsme nestačili pouze v prvním utkání na tým Tygrů BŠ Praha. Nyní se spojujeme s nejlepšími čtyřmi týmy z Moravy, se kterými se opět utkáme systémem doma/venku o co nejlepší postavení do play off. Naším snem je celou extraligu vyhrát, snažit se pořádat final four extraligy a zabojovat o cenné kovy před našimi skvělými diváky v našem Sršním hnízdě. To je však ještě daleko a je před námi velký kus práce, protože konkurence nikdy nespí," hledí do dalších týdnů Jan Čech.