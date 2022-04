Body Písku: Svoboda J. 21, Čihák 16, Vovesný 12, Křesina a Procházka 8, Šimonek a Kačírek 6, Suchánek 5, Bečka, Humpál a Klement 4, Zita.

Po úspěšně zvládnutém předkole stal soupeřem Sršňů Sokol Pražský. "Tým, který jsme v základní části dvakrát porazili rozdílem téměř třiceti bodů, však budí zejména díky své fyzické převaze velký respekt. Soupeř přijel se snahou překvapit náš tým podpořen několika fanoušky s bubny a jejich cílem je zabránit Sršňům v pořádání Final four. Ovšem soupeř nemohl čekat, že na dorostenecké utkání dorazí téměř 250 diváků a vytvoří jednu z nejlepších atmosfér, co kdy byla v písecké hale k vidění," začal hpdnocení utkání písecký trenér Jan Čech.

Nabuzení Sršni na soupeře vlétli, jak jim je vlastní a už během první desetiminutovky si vypracovali dvouciferný náskok. "Naše celoplošná obrana dělala soupeři problémy, ale pokud ji přešli, trápil nás zejména střelec hostů Hajič a útočný doskok soupeře, kterých jen za první poločas nasbíral hned šestnáct, což je opravdu málo vídaný jev a pro nás obrovské varování. Nicméně domácí byli na útočné polovině nebranitelní a za první poločas nastříleli 54 bodů a do šaten šli s dvacetibodovým vedením. V poločase jsme si řekli, v čem se musíme zlepšit a ve třetí čtvrtině jsme rychle navýšili naše vedení přes třicet bodů. Ve zbytku utkání dostali příležitost všichni hráči z lavičky a za bouřlivé atmosféry si Sršni došli pro vedení v sérii 1:0," doplnil trenér Čech.

Naši kluci nechali na palubovce srdce, pochválil Sršně trenér Jan Čech

V Písku tak panuje velká spokojenost. "Z utkání jsem měl obavy hlavně z důvodu, že jsme kvůli předkolu play off měli měsíc pauzu a soupeř mezitím odehrál tři kvalitní utkání, ve kterých překvapivě postoupil přes Nymburk a přijel plný euforie. Naštěstí pohled na zaplněné hlediště tyto obavy rychle rozehnal a my jsme předvedli třicet minut výborného basketbalu, kdy jsme se dostali do více než třicetibodového vedení. V závěru jsme trochu polevili, ale to už nemělo žádný vliv pro zisk prvního bodu," uvedl trenér Jan Čech a pokračoval: "Teď je opět tři týdny pauza a pak nás čeká odveta na palubovce soupeře v Žitné ulici, kde bratři Sokolové budou podstatně těžším soupeřem a musíme si dát pozor zejména na útočný doskok soupeře, kterých v Písku získal 23, což je taková malá vada na kráse našeho výkonu. Gratuluji klukům, opravdu působili jako jeden tým a vyhráli naprosto zaslouženě. Obrovské díky patří všem fanouškům, kteří dorazili, byla radost zažít takovou atmosféru na mládežnickém sportu!!!"