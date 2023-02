Body Sršňů: Šimonek 19, Čihák 12, Křesina 11, Klement 10, Kopunec a Benda 8, Suchánek a Humpál 7, Zita a Kabriel 6, Kačírek 5.

"Domácí byli posledním celkem, který proklouzl do osmičky elitních týmů, a tak byli Sršni jasným favoritem. Cílem bylo ubránit opory domácích Czudka a Motyčku, ale v úvodu utkání se stal pravý opak. Než jsme se po daleké cestě nadechli, prohrávali jsme 7:1 a nadšeně bojující Opava byla rázem na nohou. Pak však ve třech po sobě jdoucích útocích zavelel k náporu kapitán Kuba Šimonek trojkou a rychlých devět bodů úplně změnilo obraz hry. Najednou to byli Sršni, kteří byli všude o krok napřed a už po první desetiminutovce byli ve vedení 32:18. Bohužel naši hráči zapomněli na jeden z klíčových pokynů jménem Motyčka, a proto tento hráč udržel ve druhé čtvrtině naprosto vyrovnanou partii s naším týmem, kdy sám za první poločas dokázal nastřílet 24 bodů. I tak poločasové vedení o 15 bodů znamenalo dobře rozehrané utkání. I když úvod druhé půle opět patřil domácím a dostali se na dostřel deseti bodů, Písečtí nezačali zmatkovat a ještě v průběhu třetí periody získali více než dvacetibodové vedení. To pak navyšovali až do závěrečného hvizdu a na vysokém vítězství 99:67 se podíleli všichni hráči," komentoval utkání písecký trenér Jan Čech.

Sršni odstartovali do ligové nadstavby výhrou v Brně

NH Ostrava - Sršni Photomate Písek 66:97

Body a sestava Sršňů: Šimonek 22, Klement 20, Čihák 16, Suchánek 15, Křesina 6, Kopunec 5, Zita a Kabriel 4, Benda 3, Humpál 2, Kačírek.

"Druhý den nás čekalo utkání na legendárním ostravském Tatranu, kde hraje domácí utkání tým Nové Huti. Ten se s pouhými dvěma prohrami nacházel na třetím místě hned za naším týmem a BA Nymburk. V promrzlé hale si ostravští hráči vedení tureckým trenérem hodně věřili, o to hůře se dokázali vyrovnat s tím, co Sršni v neděli dopoledne předvedli. Náš výkon v prvním poločase byl naprosto výtečný a během úvodních dvaceti minut na hřišti existoval jen jeden tým. Poločasové vedení 58:32 mluvilo za vše. Domácí zapnuli až po přestávce, ale nadšeně hrající Jihočeši vůbec nepřipustili komplikace a neustále drželi třicetibodové vedení. I na této výhře se podílel celý tým a z Nové Huti jsme mohli odjíždět s vysokou výhrou 97:66 a pocitem skvěle odvedené práce," dodal ke druhému dueu trenér.

Cesta na sever Moravy se tedy Sršňům vydařila na sto procent. "V sobotním utkání jsme se rychle oklepali z hrozivě vypadajícího úvodu a už v první desetiminutovce jsme si vypracovali klíčový náskok, který jsme drželi po celé utkání. Neměli bychom si nechat dát od jednoho hráče 32 bodů, ale asi jsem hlavně rád za poklidnou výhru. Neděle se mi bude hodnotit jednoduše, byl to jednoznačně náš nejlepší výkon, domácí jsme dokonale zaskočili a v nepříjemné atmosféře vedené tureckým trenérem domácích Gürbüzem jsme si došli pro cenné vítězství. Tím se s BA Nymburk osamostatňujeme v čele tabulky a ještě to zvedá naše šance na celkové vítězství v základní části extraligy U17. Velká pochvala pro všechny hráče a jsem rád, že prohra v předchozím utkání měla tento efekt," doplnil k výjezdu Jan Čech.