Body a sestava Sršňů: Šimonek 23, Křesina 22, Klement 13, Kačírek a Humpál 8, Kopunec 7, Čihák a Zita 5, Vallet 3, Benda.

Domácí by v případě úspěchu měli velkou šanci na postup mezi čtyři nejlepší týmy skupiny, Sršni naopak chtěli protáhnout svou neporazitelnost. "Nicméně absence Františka Suchánka a náročný program posledních dní přidělávaly vrásky na čele, stejně jako sněhová kalamita. I tak Sršni nastoupili do utkání s ohromnou energií a zejména v útoku dělali svým pohybem Válečníkům obrovské problémy, z čehož pramenilo vedení 16:8 pro náš tým. Poté soupeř srovnal hru, několika chybami Píseckých na obranné polovině se vrátil do hry a po první desetiminutovce svítilo na tabuli skóre 23:19 pro žlutočerné. Nicméně jsme chtěli pokračovat v naší aktivitě na útočné polovině a zkvalitnit defenzivu, a to se povedlo na jedničku. Všech deset hráčů plnilo svou roli do puntíku a každý se podílel na vynikajícím výkonu v této čtvrtině, kterou jsme ovládli poměrem 26:8. V poločase nás tak hřálo dvaadvacetibodové vedení," komentoval vývoj utkání písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Ani tak jsme po změně stran nechtěli nic podcenit a nadále chtěli vycházet z kvalitní obrany. Bohužel jsme se trochu zasekli v útoku, i tak jsme defenzivní čtvrtinu ovládli 16:11 a navýšili vedení. Kdo čekal polevení Sršňů, ten se však šeredně spletl. Nadšeně bojující tým pokračoval ve výborném výkonu a jeden rychlý protiútok doplněný o trojkovou palbu zejména dvojice Křesina - Šimonek slavil úspěch. Skóre narůstalo až na konečných 94:52 a celý tým zaslouží pochvalu za skvěle odvedenou práci."

"Při zvážení všech okolností jsem měl z utkání velké obavy a přiznám se, že jsem i trochu čekal konec vítězné série. Fotbalový trenér Pepík Hnátek označoval za krizové body sezony masopust a když přijede pouť, já to tak mám nastavené u posledních utkání před Vánoci. O to překvapenější a i šťastnější jsem z výhry, ještě více však z našeho výkonu, kdy jsem po dlouhé době viděl tento tým hrát s absolutní lehkostí, zdravým sebevědomím a nadšením všech hráčů. Možná to bylo motivací u McDonalda, možná vítězstvím na CEYBLu, možná také začínáme chápat, co obnáší být úspěšným basketbalovým týmem. Opravdu dobrá práce kluci, do konce týdne dobijeme baterky a poté začne příprava na rozhodující část sezony," pochválil tý trenér Čech.