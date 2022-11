Body Sršňů: Klement 17, Suchánek a Křesina 15, Čihák 13, Šimonek 9, Kačírek 4, Benda 3, Zita 2, Kopunec 1, Vallet, Humpál, Kabriel.

Přijel tým, který se držel ve středu tabulky s bilancí čtyř výher a čtyř porážek. Nedávn však USK posílila dvojice slovenských reprezentantů, a tak nikdo nevěděl, co od utkání očekávat. "První koš utkání sice vstřelil právě zmíněný slovenský reprezentant Pospíšil, avšak poté to byli domácí, kdo dominoval v první pasáži utkání a hned se třináctibodovou šňůrou ujali dvouciferného vedení. Sovy však mají ve svém středu mnoho dvoumetrových hráčů a své fyzické převahy chtěli hosté využívat, čímž vyrovnali hru a do konce první periody snížili stav na 19:11. V průběhu druhé čtvrtiny jsme se dostali do tempa a celoplošným presem získali několik jednoduchých bodů, které vyústily až v sedmnáctibodové vedení. Hosté se museli vypořádat s fauly svého klíčového hráče Lomičky a domácí drželi veškeré trumfy v rukou. Bohužel poslední dvě minuty tohoto hracího období jsme podcenili, nejenže jsme dovolili Sovám tři koše s faulem a dostali se sami do problémů s fauly, ale naprosto jsme vypadli z role a výsledkem toho bylo vedení o přestávce jen 41:34," komentoval první poločas utkání písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Skóre druhého poločasu hned otevřel trojkou kdo jiný než Pospíšil a v tu chvíli by si na Sršně mnoho lidí nevsadilo. Pak ovšem Sršni předvedli další skvělou pětiminutovku, kterou vyhráli 17:2 a v Sršním hnízdě už se opět začínalo slavit. Soupeř sice ještě pěti body korigoval a po třiceti minutách byli domácí ve vedení o 14 bodů. USK se sice ještě dotáhlo na jednociferný výsledek, domácí pak ovšem znovu zabrali a když vedli o 19 bodů, koncovku si mohli zahrát i všichni Sršni z lavičky. Kosmetická úprava skóre v závěru na 79:69 nemění nic na dosavadní neporazitelnosti našeho týmu, který ani ve svém devátém utkání v sezoně nenašel přemožitele!!!"

Nebyli bychom to my, abychom z toho neudělali drama, povzdychl si trenér Čech

"Dovolím si takovou nostalgickou vzpomínku na doby ne tak vzdálené. Když jsme v extraligovém utkání porazili tým USK Praha, tak celý klub týden slavil. Dneska mám pocit, že už to bereme jako samozřejmost a dokonce jsme silně nespokojení s naším výkonem. Přitom v řadách Sov běhají dva reprezentanti ČR a dva reprezentanti Slovenska a soupeř měl obrovskou kvalitu. Přesto ho porazíme i s naprosto mizernou úspěšností střelby za tři body, což je naše hlavní zbraň. Myslím, že jsme ztratili trochu pokoru a radost z našich úspěchů. Vůbec si neuvědomujeme, že doba, kdy regionální výběr jižních Čech bude vévodit extraligovým tabulkám a porážet vrcholová centra, nebude trvat věčně. Proto mě trochu mrzí, že na takovémto utkání také neběhají desítky dětí z řad Sršňů, nedorazí rodiče, diváci a není zaplněná hala, protože výsledky tohoto týmu si o pozornost opět říkají. Závěrem chci poděkovat nejen fanouškům, kteří obzvláště ve druhém poločase byli naším šestým hráčem, ale tentokrát obrovský respekt i hráčům, protože nejdůležitější je umět vyhrát, i když se nedaří a vše nejde s absolutní lehkostí, a to se nám včera povedlo," doplnil k utkání Jan Čech.