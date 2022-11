Sršni Photomate Písek - GBA Jindřichův Hradec 69:46

Body a sestava Sršňů: Křesina 20, Suchánek 12, Klement 8, Čihák 7, Zita 6, Šimonek 5, Benda 4, Vallet 3, Kopunec a Kačírek 2.

"Příprava na tato utkání však začala už v týdnu, kdy jsme taktickou přípravou u videa rozebrali soupeře do posledního puntíku. Stejně tak to však udělal náš soupeř a místo útočného basketbalu utkání připomínalo spíše šachovou partii. Písek se sice rychle ujal vedení 4:0, aby soupeř kontroval sedmi body v řadě a ujal se vedení. V tom byl ještě dvacet vteřin před koncem prvního dějství poměrem 11:13, domácí však zakončili díky nesportovnímu faulu tuto část pětibodovým útokem a ujali se vedení. Sestava týmu od Vajgaru čítala pouze osm hráčů a ti se díky naší aktivitě začínali dostávat do problémů s fauly, což hrálo Sršňům do karet. Domácí hnáni skvělým publikem začínali získávat půdu pod nohama a po trojce Adama Křesiny dvě minuty před poločasem získali sedmnáctibodové vedení a kdekdo si mohl myslet, že utkání je u konce. Pak však přišla minuta hrůzy, kdy jsme doslova darovali soupeři osm rychlých bodů a nebýt trojky Kuby Šimonka s klaksonem, rozdíl ve skóre by nebyl ani dvouciferný. Nástup do druhého poločasu se nám povedl a šňůrou devíti bodů jsme se rychle dostali do více než dvacetibodového vedení. To se po zbytek utkání už příliš neměnilo, kdy prim hrály převážně defenzivy, o čemž svědčí výsledek celého druhého poločasu poměrem 30:19. I tak výhra 69:46 byla potvrzení našeho vedení v tabulce," shrnul domácí utkní písecký trenér Jan Čech.

Děkuji hráčům, jak k utkání přistoupili, chválil Sršně trenér Jan Čech

Po vítězném domácím duelu se Sršni přesunuli druhý den do Jindřichova Hradce. I zde potvrdili své postavení v tabulce.

GBA Jindřichův Hradec - Sršni Photomate Písek 46:61

Body a sestava Sršňů: Klement 17, Křesina 12, Čihák 11, Šimonek 10, Suchánek 8, Kopunec 3, Zita, Benda, Kačírek, Vallet.

"V neděli dopoledne se tak konala odveta v jindřichohradecké hale a tam jsme věděli, že nás čeká ještě kvalitněji připravený a motivovaný soupeř než v sobotu. Sršni chtěli navázat na předchozí den a skvělým vstupem do utkání si vypracovali vedení 9:2 po čtyřech minutách hry. Pak však přišel první kritický okamžik utkání, kdy se hosté vytratili na sedm minut ze hry a na začátku druhé periody vedli domácí 15:9. Naštěstí jsme se opět mohli spolehnout na výbornou obranu, jinak mohlo s námi být zle. Naštěstí pokyny v této činnosti jsme plnili na výbornou i nadále, ve druhém dějství jsme dovolili soupeři pouhých pět bodů a k tomu jsme se také alespoň trochu osmělili v útoku. Bohužel jsme za první poločas měli trestné hody 14/5 a když k tomu připočteme naprosto nulovou úspěšnost za tři body, těžko si člověk vypracuje náskok. Kdo tak čekal, že sobotní souboj obran ze druhého poločasu se nemůže opakovat, přestávkový pohled na tabuli v Jindřichově Hradci s poměrem 17:23 pro Sršně vypadal více než komicky," komentoval první poločas odvety trenér Čech a pkračoval: "Druhý poločas sice otevřel nájezdem Filip Čihák, poté však přišla druhá kritická chvíle spojená asi s nejhorší víkendovou obranou, kdy soupeř ke třem úspěšným trojkám přidal i několik bodů z vymezeného území a několikrát se přiblížil na nejtěsnější rozdíl jednoho bodu. Naštěstí Písek soupeře do vedení nepustil a ještě do konce čtvrtiny navýšil rozdíl ve skóre na deset bodů. Závěrečnou čtvrtinu pak Sršni zvládli bravurně, soupeři nedovolili vrátit se zpět do utkání a v závěru ještě navýšili na konečných 61:46. Získali tak osmou výhru z osmi utkání této sezony."

Písecká sedmnáctka tak opět ukázala své kvality a trenér mohl být s víkendovými výkony spokojen. "Nevím, zda už jsem tyto věty někdy jako trenér řekl, ale obě utkání jsme vyhráli díky skvělé obraně a udržet dvakrát za víkend takto kvalitního soupeře pod 50 body za utkání mluví za vše. Oba týmy byly na jihočeské derby skvěle připraveny a byl už to takový play off mód. Jsem rád, že pokračuje naše vítězná série a ve velice vyrovnané tabulce soutěže jsme jediný odskočený tým v čele. Jsem hrdý na kluky, jak se vyrovnali s tlakem tohoto víkendu, a i když vím, že prohra dříve či později přijde, tak začínáme působit jako velice slušně fungující tým. Jen tak dál a divákům děkujeme za sobotní podporu," doplnil k víkendu Jan Čech.