"V sobotu brzy po poledni nastoupili naši hráči v legendární hale Tatran proti domácímu týmu Nové Huti Ostrava. Soupeř na nás byl výborně nachystán, k tomu dlouhá cesta, brzké vstávání také vykonalo své, a Sršni se tak celou první čtvrtinou doslova protrápili. Když už jsme si vytvořili dobrou pozici, nedokázali jsme ji proměnit, naštěstí si však soupeř počínal stejně a po úvodních deseti minutách svítilo na tabuli skóre 12:11. Bohužel obraz hry se ani v další části nezměnil. My se začínali dostávat do mírného vedení, vždy když jsme ale mohli soupeři utéct, neproměnili jsme naprosto volnou trojkovou pozici, za první poločas byla statistika trojek 15/1, a soupeři darovali laciný koš. Aby toho nebylo málo, v posledních dvaceti vteřinách před klaksonem jsme ostravským hráčům doslova darovali čtyři body a do šaten jsme šli s těsným vedením 32:30," komentoval napínavý první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Ve druhém poločase jsme určitě zlepšili náš výkon, nicméně skvěle hrající domácí se stále drželi na dostřel. Až pět minut před koncem jsme si vypracovali třináctibodový náskok, který pak sice soupeř ještě snížil, ale vyrovnaná koncovka se nekonala a získali jsme tak patnáctou výhru v řadě v poměru 77:68. Utkání však pro nás musí být dostatečným varováním, když se nám nedaří trojková střelba, tak se nemůže stát, že soupeři doslova darujeme tolik jednoduchých bodů vlastními chybami."

Juniorka Píseckých Sršňů zvládla Pardubice, z Brna si veze dvě porážky

BK Opava - Sršni Písek 63:92. Body Sršňů: Svoboda J. 26, Křesina 13, Procházka a Šimonek 10, Bečka 8, Vovesný 7, Čihák a Suchánek 5, Klement 4, Humpál 3, Zita 1, Kačírek.

"V neděli od devíti ráno jsme nastoupili na palubovce jedné z nejkrásnějších hal České republiky v Opavě. Soupěř v sobotu přehrál Lokomotivu Plzeň a my měli přeci jen za sebou těžké utkání. Bylo tak otázkou, kolik nám sebralo sil. Domácí vynikají celoplošnou obranou a hrou jeden na jednoho, kterou doplňují velice slušnou úspěšností střelby za tři body. To soupeř splnil do puntíku a rychle vedl 12:9. Nicméně Sršni v této chvíli zapli na plné obrátky, díky široké rotaci drželi vysoké tempo hry a soupeř si s naší agresivní obranou nevěděl rady. Výsledkem byla šestnáctibodová šnůra našich hráčů, kterou jen v koncovce korigoval trojkou nejlepší hráč domácích Henzl. Druhá desetiminutovka byla soubojem obran, kdy opět výrazně kleslo procento střelby a výsledek 14:17 tak vyhovoval spíše Píseckým, kteří měli v půli třináctibodové vedení. Nástup do druhého poločasu nám vyšel, kdy jsme na úvodní koš Opavy odpověděli šesti body Pepy Svobody a pěti body Petra Bečky, což nám dalo komfortní dvacetibodové vedení. To jsme až do konce utkání i za přispění všech hráčů z lavičky ještě navýšili a získali výhru číslo šestnáct, tentokrát po jednoznačnějším výsledku 92:63," okomentoval duel v Opavě trenér Čech.

Písečtí Sršni vyhráli v Plzni a ve skupině Západ skončili na druhém místě

"I když nedělní výsledek vypadá snadně, na obě víkendové výhry jsme se hodně nadřeli. V obou zápasech byly k vidění celoplošné obrany s jednoduchou hrou 1 na 1, kdy oba týmy měly ve svém středu několik mládežnických reprezentantů. Zejména Ostrava nám nedala nic zadarmo a odehrála proti nám výborné utkání, které jsme naštěstí zvládli. Naší radost z výher ještě umocnilo klopýtání našich soupeřů, kdy brněnští Tygři prohráli na domácí palubovce s týmy USK Praha i BŠ Tygři Praha, kteří však pro změnu zaváhali v sobotu na palubovce Nymburka. Tabulka tak mluví jasně. I přes případné dvě prohry v posledních pěti utkáních nadstavby, z toho čtyři se hrají v Sršním hnízdě, by se Sršni stali vítězi základní části a v případě úspěšně zvládnutého play off by se v termínu 14. - 15. května hrálo Final four opět po čtyřech letech před píseckým publikem v naší hale. O motivaci tak máme postaráno, ale k tomu stále vede dlouhá cesta a musíme neustále pracovat, protože konkurence nikdy nespí," burcuje do dalších záasů své svěřence trenér Čech.