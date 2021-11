BŠ Tygři Praha - Sršni Písek 71:77 (24:36). Body Písku: Svoboda J. 19, Šimonek 16, Vovesný 13, Procházka 11, Čihák a Suchánek 7, Klement 4, Zita, Humpál, Bečka, Kačírek.

Domácí byli zároveň jediným přemožitelem píseckých hráčů, kdy v prvním kole deklasovali Sršně na jejich palubovce 60:96. "O motivaci tak bylo postaráno, vítěz utkání se dostane do čela extraligy. Hned od začátku byla vidět nervozita na obou stranách, ale utkání mělo neskutečný náboj a chyby do této kategorie prostě pořád patří. Sršni se hned v úvodu dostali do vedení, prezentovali jsme se velice dobrou obranou, bohužel několika chybami jsme si připravili o větší vedení než bylo poločasových 24:36. Navíc v posledních minutách jsme vyrobili několik nesmyslných faulů a někteří klíčoví hráči měli u svého jména více teček, než by bylo bývalo zdrávo," komentoval první poločas utkání písecký Jan Čech a pokračoval: "To však Sršně nezastavilo a ve třetí čtvrtině byli lepším týmem. Bohužel devatenáctibodové vedení osm minut před koncem naše hráče uspokojilo a pak se začaly dít věci. Tygři vycítili šanci a začali bod po bodu smazávat náskok našich hráčů, kteří nejenže už měli vyfaulované některé hráče, ale zároveň jim začaly docházet síly. Veškerá energie byla pryč a my jsme bohužel začali hrát spíše hru na schovávanou než utkání o první místo v tabulce. Každý se bál vzít zodpovědnost do svých rukou a než jsme se nadáli, Sršni vedli už pouze o čtyři body a šlo se do vyrovnané koncovky. Tu jsme naštěstí zvládli a utkání pro sebe urvali v poměru 77:71. Důležitá výhra a krásné mládežnické utkání plné emocí."

Sedmnáctka Sršňů se tak usadila na čele tabulky. "Jsem strašně rád, že jsme se osamostatnili v čele tabulky a i když vím, jak strašně dlouhá cesta před námi ještě je, vždy říkám hráčům, že není nic lepšího než final four na domácí palubovce. Díky této výhře o tom můžeme nadále snít, případná porážka by nás však dostala ze hry. Samozřejmě mě mrzí koncovka, kdy hráči ze strachu, aby neudělali chybu, radši přestali hrát. Ač to příliš nedělám, tentokrát vypíchnu jméno Jakuba Šimonka. Jeho statistiky ani zdaleka nevypovídají o tom, jak skvělý výkon podal a jak nás doslova dovedl k výhře, protože jako jediný z hráčů nepodlehl tlaku domácích a udržel utkání v našich rukou," dodal Jan Čech.