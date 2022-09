Body a sestava Písku: Čihák 20, Suchánek 19, Křesina 13, Śimonek 10, Klement 6, Humpál 4, Zita 3, Kačírek 2, Kopunec, Benda, Kabriel.

"V sobotu náš tým startoval sezonu stejně jako jejich spoluhráči z U19 na pražské Folimance proti Sovám z USK Praha. Sršni tentokrát zachytili úvod utkání a od začátku byli lepším týmem. Bohužel je srážela úspěšnost zakončení. Díky tomu se v prvním poločase hrál hodně defenzivní basketbal, skóre po 20 minutách 25:33 pro Sršně tak bylo velice pozitivní. K vidění byl zajímavý ukazatel, kdy náš tým měl TH v této chvíli 13/4 a domácí dokonce 15/4, což je v této kategorii naprosto nevídaný jev. Po poločasové přestávce nastoupili Sršni s tím, že chtějí uktání zlomit v náš prospěch a rychle si vypracovali vedení 38:54. Pak však přišel zkrat, kdy soupeř začal ukrajovat bod za bodem z našeho náskoku a pět minut před koncem vedli písečtí o pouhé tři body. Závěr utkání však patřil našemu týmu, Sršni vyloupili Folimanku a odváží si cenné vítězství 77:67," hodnotil utkání trenér Jan Čech.

Ve druhém poločase jsme prostě selhali, komentoval výkon Sršňů trenér Jan Čech

BŠ Tygři Praha - Sršni Photomate Písek 69:81

Body a sestava Sršňů: Čihák 19, Suchánek 18, Klement 16, Křesina 14, Šimonek 10, Kačírek 4, Zita, Benda, Humpál, Kopunec, Kabriel.

"V neděli jsme pokračovali na palubovce Tygrů Praha, kteří se na papíře jeví jako velice silný protivník. Sršni tentokrát nastoupili do utkání s velikou energií a i přes obrovské množství ztrát byli lepším týmem a neustále byli ve vedení. Když ve druhé čtvrtině spustili smršť čtyř úspěšných trojek v rychlém sledu, získali poločasové vedení o 15 bodů. Nástup do druhého poločasu se Sršňům povedl a jejich vedení rychle narostlo přes dvacet bodů. V této pasáži se nám povedlo odříznout dvojici Franěk, Matušík. Bohužel, když už jsme si začali myslet, že se nám nemůže nic stát, přišel zlom a právě tato dvojice vrátila Tygry do utkání. Náš náskok byl rázem jednociferný a soupeř ožil. Koncovku jsme si naštěstí pohlídali a získali také druhou důležitou výhru 69:81," shrnul druhé utkání trenér.

Mladí Sršni tak odstartovali do nové sezony úspěšně. "Ač naše hra měla do dokonalosti daleko, jsem nadmíru šťastný za tyto dvě výhry a start do soutěže. Ukázalo se, jak letošní extraliga U17 bude vyrovnaná a bude rozhodovat každý bod, takže kdybych chtěl hledat vadu na kráse, v obou utkáních mohlo být naše skóre daleko růžovější. Bohužel jsme se ale nevyvarovali hluchých úseků a s tím spojených ztrát na úrovni minižáků. Každopádně je to dobrý odrazový můstek do soutěže a už se těším za 14 dní na domácí palubovku, kam zvu všechny fanoušky Sršňů, protože naše kadety stojí za to každoročně sledovat, jelikož právem patříme v této kategorii do nejužší špičky v ČR," doplnil Jan Čech.