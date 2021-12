Válečníci Děčín - Sršni Písek 37:103. Body Písku: Vovesný 17, Svoboda J. 16, Čihák 14, Kačírek 12, Suchánek 11, Humpál 9, Šimonek, Bečka a Klement 8.

Tabulka extraligy U17 je hodně vyrovnaná, kromě Sršňů a Tygrů Praha se o poslední dvě volná místa do nejlepší čtyřky skupiny Západ mohlo dostat ještě pět týmů, včetně obou soupeřů Písku. "Hned v Žitné ulici se čekalo hodně těžké utkání, protože soupeř na své palubovce jednoznačně přehrál Tygry Praha a posunul nás do čela skupiny. A úvod tomu dal naprosto za pravdu, ve druhé minutě si Sršni brali oddechový čas za stavu 7:0 pro domácí. Pak však přišel od našich hráčů výkon z říše snů a na konci první desetiminutovky svítilo na tabuli skóre 13:33 pro naše hráče. Soupeř se sice trochu vzpamatoval, ale náš výkon gradoval v posledních 30 vteřinách před poločasem, kdy jsme soupeře nepustili za půlku a šesti rychlými body šli do šaten s náskokem jedenatřiceti bodů. Když zapomeneme na první dvě minuty, byl to možná náš nejlepší poločas v soutěži. Ve druhé dvacetiminutovce už Sršni šetřili opory a soupeř v závěru korigoval na konečných 78:98," shrnul první utkání písecký trenér Jan Čech.

I přes porážku jsem z našeho výkonu nadšený, říká trenér Sršňů Jan Čech

"V neděli jsme se pak představili na palubovce Válečníků z Děčína, kteří sice postrádali účastníka ME U16 Žižku, i tak na své palubovce potrápili nejednoho soupeře a kdo zná prostředí místní haly, ví své. Jsem rád, že hráči si má slova vzali k srdci a i přes několik špatných řešení na obranné polovině v prvním poločase jsme ukázali naší kvalitu a vyhráli rozdílem třídy. I v tomto utkání jsme pošetřili důležité hráče a kluci z lavičky tentokrát ukázali, že na tuto soutěž mají, jen si musí více věřit a i díky nim náskok narůstal až do konce utkání," doplnil k utání v Děčíně Jan Čech.

Z výletu na sever Čech se tedy Písečtí mohli vracet s veselou. "Jsem rád, s jakým přehledem jsme utkání zvládli, a kromě úvodních dvou minut na Sokole Pražském potvrdili naší kvalitu. Doufám, že i pro některé méně vytížené hráče v průběhu sezony budou jejich víkendové výkony motivací do další práce a rozšíří naší rotaci i v utkáních proti soupeřům nejtěžším. Díky zaváhání BŠ Tygři Praha v Plzni jsou Sršni blízko vítězství v extraligové tabulce Západ, což by byl obrovský úspěch a zároveň i závazek pokračovat v našich výkonech i v další fázi soutěže a co nejlépe se připravit na play off," hledí již k dalším zápasům trenér Čech.