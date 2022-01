Body Písku: Svoboda J. 30, Šimonek 16, Čihák 11, Vovesný 10, Křesina 7, Procházka 5, Bečka 3, Suchánek 2, Klement, Kačírek, Humpál, Zita.

Písečtí Sršni vyhráli základní skuinu Západ s bilancí 13 výher a jedné porážky. . Po spojení obou skpin byli na druhém místě za dosud neporaženými Tygry Brno ze skupiny Východ. Právě tento pikantní souboj o první místo byl na programu v brněnské hale na Morendě.

"I přes současnou covidovou situaci byly oba týmy v plných sestavách a jednalo se opravdu o mimořádné utkání. Hned od první minuty na nás domácí vletěli a Sršni se těžko bránili akcím soupeře vedených převážně reprezentačním rozehrávačem Slovákem a po prvních deseti minutách byl soupeř o osm bodů ve vedení. Jednalo se o mimořádně fyzicky tvdé utkání, které bylo rozhodčími skvěle puštěné a každý divák v hale se musel bavit krásným mládežnickým basketbalem. Druhá čtvrtina však patřila Sršňům, když domácí podlehli naší celoplošné obraně, dovolili nám několik jednoduchých zakončení a k tomu jsme se mohli po celé utkání spolehnout na padesátiprocentní úspěšnost z trojkového oblouku. Do šaten už tak odcházeli Sršni se sedmibodovým vedením," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech.

Zdaleka však nebylo vyhráno. "Třetí čtvrtina byla souboj obran na obou stranách a stav 12:12 vypovídá o tom, jak bojovné utkání to bylo. V poslední části měli Sršni více sil a konečně se dostali do dvouciferného vedení. Vždy když mohli utkání definitivně rozhodnout, trestuhodně selhali ve volné pozici a na obranné polovině vyrobili hrubku, kdy jsme několikrát dovolili Tygrům vrátit se do utkání. Domácí už však dohrávali bez vyfaulovaného Slováka a Sršni si koncovku utkání pohlídali. Výhra 84:72 nás posouvá do čela extraligy a můžeme tak snít o celkovém prvenství, které by nám v případě úspěchu v play off po čtyřech letech vrátilo final four do Sršního hnízda," dodal ke druhému poločasu trenér Čech.

"Krásný mládežnický basketbal, který musel udělat radost každému v hale. Bohužel vítěz mohl být jen jeden a myslím, že jsme to tentokrát po zásluze byli my. Škoda, že jsme zahodili několik jasných situací, kdy jsme mohli utrhnout utkání v náš prospěch daleko dříve, na druhou stranu takovouto trojkovou úspěšnost také nemůžeme mít v každém utkání. Jsme tak v čele extraligy, nicméně pořád je před námi dlouhá cesta. Vím však jistě, že kluci chtějí pracovat a vědí, že nemůže být o mnoho více basketbalových zážitků než final four na domácí palubovce za burácení plných ochozů," doplnil Jan Čech.