USK Praha - Sršni Písek 54:78. Body Písku: Svoboda 16, Šimonek 15, Suchánek a Čihák 14, Vovesný 9, Klement 4, Procházka, Bečka, Kačírek po 2, Zita.

"Naši hráči vstupovali do utkání s bilancí pěti výher a jedné porážky a dělenou první příčkou v tabulce, USK plné mládežnických reprezentantů hned v těsném závěsu s prohrami třemi. Výšková převaha domácích bila do očí, ale hned od začátku to byli Sršni, kteří svou aktivitou udávali tempo utkání a USK jsme ani jednou nepustili před sebe. Nejenže jsme se na Folimance prezentovali velice kvalitní obranou, ale soupeř si nedokázal poradit s naší hrou 1 na 1. My se tak hned v úvodu dostali do vedení, které jsme po celé tři čtvrtiny navyšovali až na propastných dvaatřicet bodů. Naší hru skvěle dirigovala dvojice rozehrávačů Šimonek - Svoboda, kteří si připsali shodně po sedmi asistencích. V koncovce si pak opět zahráli všichni hráči z lavičky a premiéru v extralize si odbyl i talentovaný Matyáš Zita. Soupeř pak ještě v závěru korigoval na konečných 54:78 v náš prospěch, ale to už nemuselo nikoho mrzet," shrnul utkání Jan Čech.

"Každá výhra z Folimanky má svou cenu a jsem hrdý na kluky, jak se vyrovnali s absencí Adama Křesiny a Kevina Humpála a dokázali zvítězit stylem start - cíl. Dokud byli na hřišti naši lídři, byli jsme evidentně lepším týmem a po zásluze jsme utkání dotáhli do vítězného konce bez větších komplikací. Teď je třeba dobře zregenerovat na sobotní souboj v Praze, kde se utkáme v Jenči s místními Tygry o vedení v tabulce," doplnil Jan Čech.