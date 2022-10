Body a sestava Sršňů: Klement a Křesina 15, Suchánek 14, Čihák 9, Kopunec 6, Zita a Kačírek 4, Benda 2, Kabriel, Šimonek.

Nejprve nastoupili Písečtí v sobotu na palubovce sportovního Gymnázia v Plzni proti týmu Grizzlies, který měl na svém kontě zatím pouhou jednu porážku. "Sršni věděli, o co se hraje, a k tomuto utkání odjeli skvěle připraveni. Soupeř byl zaskočen a my jsme naprosto ovládli začátek utkání. Bohužel k tomuto duelu o první místo byli zcela nepochopitelně delegováni rozhodčí, kteří podlehli tlaku a skoro až v nepřátelské atmosféře v hale se tak z utkání stala prvotřídní bramboračka, která vyústila ve zranění našeho klíčového rozehrávače Jakuba Šimonka. Vše tak bylo otevřené, nicméně poločasové vedení o dvanáct bodů byl dobře rozehraný zápas. Sršni však nechtěli ponechat nic náhodě, ve druhém poločase ještě přidali na obrátkách a ve třetí čtvrtině si vypracovali více než dvacetibodové vedení. V posledním dějství nám sice začaly docházet síly, k čemuž se přidaly problémy s fauly, nicméně o cennou výhru nás už nikdo nemohl připravit a soupeř stihl již jen korigovat na konečných výsledek 58:69," komentoval utkání písecký trenér Jan Čech.

Sršni si proti SP Basket otevřeli střelnici, vyhráli o více než padesát bodů

Lokomotiva Plzeň - Sršni Photomate Písek 58:93

Body Sršňů: Čihák 25, Křesina 21, Suchánek 11, Zita 9, Klement 8, Kačírek a Kopunec 7, Kabriel 3, Benda 2.

"V neděli nás čekala druhá Plzeň, tentokrát Lokomotiva. Ta si v sobotu připsala druhou porážku v soutěži proti Jindřichovu Hradci, ale ani tak jsme nechtěli nic podcenit. K absentujícímu Kevinovi Humpálovi se přidal již zmíněný kapitán Jakub Šimonek, který bohužel sobotní zranění nerozchodil. My jsme se však nenechali rozhodit a vlétli do utkání jako uragán. V útoku se nám dařila střelba za tři body a díky výborné obraně jsme získávali jednoduché body z rychlých protiútoků. Po první desetiminutovce jsme vedli 24:8. Ve druhé jsme sice polevili na obranné polovině, ale na náš útok byla radost pohledět a vedení 52:27 předčilo očekávání. Ve druhém poločase jsme pravidelně rotovali všech devět hráčů, kteří odváděli skvělou práci a skóre tak neustále narůstalo až na konečných 93:58. Sršni tak mohli oslavovat skvělý vstup do sezony," doplnil ke druhému duelu trenér.

Ten tak může být s úvodem sezony v podání písecké sedmnáctky spokojený. "Máme za sebou skvělý vstup do sezony. Jsem moc rád, že se držíme na vítězné vlně a i nováčci v týmu začínají zapadat do našeho systému. Tento víkend jsme vzali opravdu zodpovědně a zejména utkání s Grizzlies brali hodně prestižně. Tomu odpovídala i příprava na něj a velkou pochvalu zaslouží můj asistent Jakub Šurý, který u videa odvedl skvělou práci, hráči informace výborně zpracovali a soupeř si vůbec nevěděl rady. V neděli to byla už jen taková třešnička na dortu," pochválil tým trenér a doplnil: "Nyní si hráči užijí prázdnin a reprezentačních srazů, za 14 dní nás na Slovensku čeká první turnaj Středoevropské ligy a extraliga pokračuje za tři týdny souboji proti GBA Jindřichův Hradec, která se víkendovými výsledky stala naším pronásledovatelem. Doufám, že si na toto třaskavé derby najde cestu i mnoho diváků, protože tento tým si zaslouží být sledován!"