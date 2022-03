BA Nymburk - Sokol Sršni Písek 55:57. Body Písku: Svoboda J. 24, Procházka 10, Klement, Šimonek a Čihák po 6, Bečka 3, Vovesný 2, Suchánek, Kačírek, Humpál.

"Bohužel, středeční nástup do utkání v polabské nížině jsme brali jako turistický výlet. Než jsme se rozkoukali, na tabuli svítilo hrozivé vedení 13:0 pro domácí. Bohužel jsme někde na cestě zapomněli, že talent není všechno a zadarmo nám nikdo nic nedá. Naštěstí jsme rychle zapnuli a výsledkem byl rychlý obrat ve skóre na 33:20 pro nás. V tu chvíli jsme ale opět rezignovali na jakýkoliv výkon a v nasazení jsme se nedokázali rovnat domácím, kteří vybojovali každý míč a všude byli o krok před námi. Až do koncovky jsme si udržovali mírný náskok, a přestože jsme jí zahráli jako minižáčci, v utkání jsme zvítězili 57:55. Musím bohužel konstatovat, že utkání nabídlo všechno, jen ne pohledný mládežnický basketbal," komentoval těsnou výhru písecký trenér Jan Čech.

Sokol Sršni Písek - BK Opava 114:78. Body Písku: Vovesný 19, Procházka 18, Klement 12, Humpál 10, Bečka a Suchánek 9, Kačírek a Křesina 8, Čihák 7, Svoboda J. a Šimonek 5, Zita 4.

"Po středečním utkání dostali hráči kázání, že s takovýmto přístupem nemůžeme hrát a rázem bylo všechno jinak. Sršni na své palubovce nechtěli ponechat nic náhodě a na sedmou Opavu vletěli takovým způsobem, že v utkání bylo hned jasno, kdo bude vítězem. Po první desetiminutovce 37:14, poločas 65:33. Náš útok byl tak efektivní, že jsme si mohli dovolit i nějaké ty chybičky na obranné polovině a hráči se v utkání svou hrou doslova bavili. V průběhu utkání jsme vedli až 47 bodovým rozdílem. Všichni si dostatečně zahráli, zapsali se do střelecké listiny a i přes polevení v poslední desetiminutovce konečné skóre 114:78 mluví za vše," shrnul utkání s opavou trenér Čech.

Sokol Sršni Písek - NH Ostrava 83:71. Body: Svoboda J. 23, Čihák 14, Procházka 13, Vovesný 10, Šimonek 7, Křesina 6, Bečka 5, Suchánek 3, Klement 2, Kačírek, Humpál.

"V neděli nás čekal soupeř podstatně těší, a to tým Nové Huti Ostrava. Ten prohrál v nadstavbě pouze ve dvou případech a my jsme se v hale na Tatranu pěkně nadřeli. Naše postavení v tabulce navíc bylo jasné a soupeř v případě úspěchu mohl pomýšlet ještě na třetí místo. Naštěstí Sršni už tento týden jeden úvod vypustili a tentokrát nechtěli před slušně zaplněnou halou zakončit základní část porážkou. Od začátku byli lepším týmem, celoplošná obrana dělala soupeři velké problémy a když už to vypadalo, že soupeře zlomíme, nedodrželi jsme obranná pravidla a takto kvalitní soupeř nás potrestal. První čtvrtina tak skončila pouze 24:18, i když obraz hry vypadal diametrálně odlišně. Stejná písnička byla i druhá čtvrtina, Sršni navyšovali bod po bodu svůj náskok, aby nezatáhli svou obranu nebo doslova darovali ostrostřelci hostů Vlkovi tři úspěšné trojky, kdy jsme na něj doslova zapomněli. Poločasové vedení o 13 bodů sice hrálo do karet Sršňům, ale i tak všichni v hale věděli, že mohlo být podstatně vyšší. Nástup do druhého poločasu zastihl domácí v dobrém rozmaru a rychle se dostali do 26 bodového vedení. To Sršně bohužel ukolébalo a nadšeně bojující Ostrava stáhla rozdíl ve skóre až na 12 bodů," shrnul poslední duel Jan Čech.

Sedmnáctka Sršňů tak má za sebou úspěšnou první část sezony. "Když budu hodnotit tento týden, utkání v Nymburku nám ukázalo, že bez dobrého přístupu a správně nastavené hlavy se žádné utkání samo nevyhraje. Můžeme hledat výmluvy jaké chceme, ale v tomto utkání jsme zapnuli na plné obrátky na deset minut. Skoro bych řekl, že bohužel to stačilo a vyhráli jsme, možná jsme si trest v podobě prohry zasloužili, protože domácí na rozdíl od nás bojovali a byli všude o krok vpředu. O to více jsem rád, že jsme na to zareagovali tak, jak jsme zareagovali. V sobotu proti Opavě to byla doslova demolice v přímém přenosu. Nedělní utkání proti nesmírně kvalitnímu týmu z Ostravy jsme 25 minut předváděli vynikající výkon, kdy jsme soupeři mohli utéct na podstatně vyšší rozdíl ve skóre. Zbytek utkání už jsme hráli jen to, co nám stačilo, což je škoda. V průběhu celého utkání jsme se nevyvarovali velkého množství chyb na obranné polovině, kdy někteří hráči stále plavou v našem systému," vrátil se Jan Čech ještě k posledním zápasům a poktačoval: "Máme poslední čtyři týdny do čtvrtfinále, abychom je odstranili. Soupeř pro tuto sérii hranou na dvě vítězná utkání vzejde z předkola play off a můžeme se nechat překvapit, kdo nám vyjde. Můj tip je Basket Brno nebo Lions Jindřichův Hradec. Děkuji rodičům za výbornou atmosféru po obě poslední domácí utkání a zároveň všem hráčům a realizačnímu týmu za skvělou základní část. Asi nikdo po prvním utkání sezony, které jsme na domácí palubovce prohráli s Tygry Praha o téměř čtyřicet bodů, nečekal, že ovládneme zbytek základní části bez ztráty a do play off půjdeme s vítěznou sérii 21 utkání."