„Od angažmá v Jihostroji si slibuji jen ty nejvyšší cíle,“ reprodukoval hráčova slova tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer. Stoilovič na zájem médií a fanoušků reaguje: "O Jihostroji jsem slyšel samé dobré věci, byl pro mě jasná volba."

Proč ste si vybral právě Jihostroj? Měl jste i jiné nabídky?

Podepsat smlouvu s Jihostrojem pro mě byla snadná volba. Je to klub s bohatou tradicí, vynikajícími výsledky, každý rok bojuje o trofeje. Také v evropských soutěžích má klub dobré výsledky. Kromě toho jsem slyšel samou chválu na město a České Budějovice považuji za ideální místo pro pokračování mé kariéry. Měl jsem nabídky také z dalších kvalitních mužstev z jiných zemí. Ale to, co jsem o Jihostroji slyšel, mi moje rozhodování ulehčilo.

Byl jste někdy v České republice, nebo to bude vaše premiéra?

Zatím jsem ji nikdy nenavštívil. Cestuju hodně, ale nikdy mě cesty nezavály do České republiky. Něco o historii Česka ale vím. Moji přátelé mi dávali doporučení a probírali se mnou své skvělé zkušenosti s Českou republikou. Právě tyhle věci mě táhly do Česka. Teď budu mít konečně příležitost poznat vaši zemi více.

Jaká jsou vaše očekávání od působení v Jihostroji?

Od angažmá v Jihostroji si slibuji jen ty nejvyšší cíle. Jsem na ně připravený. Vím, že přijde množství těžkých zápasů, ale právě díky nim pak může být úspěch sladší. Takže se nemůžu dočkat, až sezona začne.

Plánujete učit se češtinu? Jakými jazyky mluvíte?

Rád se učím, a právě proto jsem se vždycky učil místní jazyk, kdekoliv jsem hrál. Srbsky a anglicky mluvím velmi dobře. Řecky a polsky bez problémů rozumím a zvládnu základní konverzaci.

Vyzkoušel jste si mnoho zahraničních soutěží, hrál jste v Polsku, Turecku, Francii, Rumunsku, Řecku a samozřejmě v rodném Srbsku. Kde vám to sedělo nejvíc, jak po stránce životní, tak volejbalové?

Je pravda, že jsem toho vyzkoušel už hodně. Každá země je v něčem specifická a v něčem rozdílná oproti ostatním. Když se hráč rozhodne působit v zahraničí, nese to s sebou dobré i špatné věci. Vždycky jsem se snažil ze všech zkušeností poučit. Pomáhá mi to pochopit různé lidi a jejich konkrétní problémy nebo pohledy na věc. Díky mým angažmá mám mnoho přátel po celé Evropě, což je pro mě důležitá věc. V Srbsku se cítím nejlépe, protože je to země, odkud pocházím. Z dalších zemí nemohu vybrat jednu konkrétní, kterou bych vypíchl. Každá země byla v nějakém ohledu dobrá. Polsko má kvalitní volejbalovou ligu, ve Francii a Řecku se mi líbil životní styl a v Rumunsku je zase krásná příroda.