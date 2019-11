Zápas vypadal při pohledu z hlediště poměrně jednoznačně. Cítila jste to podobně i vy sama v ringu?

Cítila jsem se dobře a řekla bych, že jsem byla silovější než má soupeřka. Pohlídala jsem si, co jsem si pohlídat měla. Ve třetím kole mě ale začalo trochu bolet břicho a nemohla jsem to rozdýchat. V životě jsem neměla problém s fyzičkou, ale teď mi to ve třetím kole nějak pokulhávalo. Nemyslím si, že bych byla špatně kondičně připravená, ale bolest břicha mě docela limitovala.

Hned v úvodním kole jste slovenskou soupeřku zasypala sprškou tvrdých úderů a v jeho závěru to vypadalo, že byste ji mohla poslat i k zemi. Bylo to v plánu?

Mohla padnout. Ale vydržela a nepadla. Nebránila jsem se tomu, abych ji poslala k zemi. Ale nevyšlo to.

Kútná se ve třetím kole trochu fyzicky zvedla a začala vám klást větší odpor?

Ona vycítila, že mi to už tolik nejde a snažila se urvat zápas na svou stranu. Ale už bylo pozdě.

Znala jste dopředu svou soupeřku?

Potkaly jsme se jednou na tréninku v Třinci. Tam jsme se ale viděly asi jen tak půl hodiny.

Věděla jste, jak na ni?

Věděla, ale předpokládala jsem, že na tom budu lépe fyzicky.

Stačíte v ringu v té obrovské vřavě vnímat pokyny ze strany trenérů?

Slyším maximálně pokyn ruce nahoru. S tím mám věčný problém. Jinak to moc vnímat nejde.

Pomohla vám skvělá atmosféra v Gerbeře, kdy vás fanoušci hnali za vítězstvím?

Diváci mi pomohli moc. Tady v Budějovicích je nejlepší atmosféra.

Už jste v Gerbeře také někdy v minulosti prohrála?

Jednou ano. Před třemi roky a bylo to shodou okolností také se slovenskou soupeřkou.

Loňský ročník jste musela vynechat kvůli zlomenému nosu. Mrzela hodně tato absence?

Mrzelo mě to opravdu hodně. Mohla jsem se sice dívat z jiného pohledu, ale když člověk nemůže do ringu, tak to není ono.

Jaké jsou vaše nejbližší sportovní plány?

Máme ještě nabídku na zápas do Polska, který by se měl uskutečnit v polovině prosince. Tak uvidíme, jak to dopadne.