České Budějovice - V krajském městě se sejde řada osobností. Například Kateřina Neumannová, o zábavu se bude starat Kohák

K favoritům dnešního závodu budou patřit Jan Kreisinger a Lucie Sekanová (č. 1 a 3). | Foto: Yan Renelt

Běžecký seriál Run Tour je po roce opět tady. Stejně jako vloni začíná právě dnes v 10.30 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Seriál zavítá tento rok do osmi krajských měst České republiky a českobudějovičtí pořadatelé již hlásí vyprodáno. „Kapacitu závodů jsme navýšili z 1 000 na 1 250 běžců, ale průchodnost trati zachováme bezproblémovou jako v minulosti. Navýšili jsme pouze počet míst u závodu na pět kilometrů, kde se nám hlásilo méně běžců," vysvětluje tiskový mluvčí série Richard Valoušek.

V praxi to znamená, že běžců, kteří se vydali na desítku, bylo více, nyní pořadatelé naučili své účastníky běhat ve vyšším počtu i pětku.

Dnešní běžecký program navíc tradičně doplní dětské závody. „Ti nejmenší běhají pět set metrů a většinou v doprovodu rodičů, starší děti do patnácti let pak zdolávají jeden kilometr," vysvětluje Valoušek s tím, že očekávaná účast na dětském závodě bude kolem tří set běžců.

V pravé poledne se běžci vydají na pětikilometrovou trať, o hodinu později začíná hlavní závod na deset kilometrů.

Vloni byl na hlavním českobudějovickém náměstí nejrychlejší Američan Ryan Vail, mezi ženami pak Květa Pecková. Letos budou patřit mezi hlavní favority nejdelšího závodu Jan Kreisinger a Lucie Sekanová.

Ani jeden z obou odchovanců českobudějovické atletiky minulý rok v domácím závodu nestartoval. „Dokud neprotnu cílovou pásku jako první, nic nemám jisté," shodují se Kreisinger i Sekanová.

České Budějovice jsou jim městem zaslíbeným, nejen že oba pochází z blízkého okolí jižních Čech, ale oba dobře znají místní trať RunTour. „Je fakt, že jsme tu už oba v minulosti vyhráli. To nám ale nezaručuje, že vyhrajeme znovu," má jasno Lucie Sekanová, která na závod vezme také svého přítele a maminku. „Hlavně pro ni to bude zážitek. Těším se, co mi na svůj výkon řekne v cíli," prozrazuje pětadvacetiletá atletka.

To o kus zkušenější Jan Kreisinger má od závodu odlišná očekávání. „Chtěl bych si v Českých Budějovicích zaběhnout svůj RunTour osobák. Nejrychlejší čas jsem na desítce zatím měl 30:48 minuty, což je v mých silách zaběhnout. Tak uvidíme," říká třicetiletý vytrvalec, který zdejší prostředí dobře zná. „Nemůžu říct, že tady znám každou dlažební kostku, ale místa kudy trať vede, znám velmi dobře," dodává s širokým úsměvem.

O zábavu by dnes v jihočeské metropoli neměla být nouze. Po několika měsících se v Českých Budějovicích chystá znovu obout běžecké boty populární herec a režisér Jakub Kohák. Neodradila ho ani loňská porážka na brněnské RunTour s Innou Puhajkovou a opět se chystá vyzvat zástupkyně něžného pohlaví. Tentokrát si vzal na mušku Gábinu Partyšovou s olympijskou vítězkou Katkou Neumannovou. „Jestli mám strach? Pch, co to je," říká rezolutně Kohák, pro kterého to bude již druhá účast na RunTour.

„A jak se na to tváří jeho soupeřky? „Já se ráda proběhnu, soupeře neřeším," říká lehce provokativně Kateřina Neumannová, držitelka zlaté olympijské medaile z Turína.

To Gábina Partyšová se chystá rodinný běh pojmout skutečně rodinně, na jih Čech jí totiž doprovodí i syn Kristian s kamarády. „Chceme si udělat hezkou sobotu, oba se moc těšíme," přiznává populární moderátorka televize Nova. Chybět jí po boku nebude ani její pracovní parťák Pavel Svoboda, který rovněž pochází z Českých Budějovic.

Důležité je také podtrhnout, že z každého startovného putuje 50 Kč na konto Nadace Leontinka. „Charitativní složka je nedílnou součástí seriálu, každý běžec ví, že svou účastí pomáhá. Pro nás je to naprosto zásadní téma, chceme dělat něco užitečného, zvednout lidi z gauče a zároveň pomáhat dobré věci," uzavírá Richard Valoušek, tiskový mluvčí RunTour.