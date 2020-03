Mají za sebou její první týden a ani v karanténě nezahálejí. Kromě učení a dalších povinností nezapomínají ani na cyklistickou přípravu. Mimo jiné se zapojují i do virtuálního pětietapového závodu ROUVY Real Spring Classics, který v pondělí startoval Šumavským maratonem MTB České spořitelny. O pocity ze závodu, ale i ze života v karanténě se podělil Sam Jirouš.

Jak jsi spokojen s výkonem v prvním závodě a 16. místem?

S výkonem spokojen nejsem. Minuly týden jsem asi na čtyři dni vypadl z tréninku a bylo to v pondělním závodě znát.

Jak vnímáš rozdíl mezi reálným závodem a takovýmto virtuálním?

Závody jsou pořád závody, v základu se nic nemění, proto je super, že vzhledem k aktuálnímu dění můžu dál měřit síly s kamarády z Čech ale i celého světa. Je třeba brát závod poctivě především co se nastavení trenažéru týče a zadat opravdu svojí aktuální hmotnost, ze které se výkon počítá. Jinak je třeba dát si pozor na přechody, zvyknout si na to, jak chytrý trenažér přidává zátěž. Tam se daji získávat vteřiny. Může to znít trochu zvláštně, nicméně v reálu je to velmi podobné, také se díváte, kde zvolit jaký převod. Zátěž je zde hodně konstantní, neodpočinete si ani ve sjezdu, ale šlapete pořád.

Jeli jste vedle sebe s Honzou Sáskou, hecovali jste se nějak?

Závodit vedle sebe na ergometru je docela srandovní. Vidíme svoje výkony v číslech i to, kde přesně jsme a kdo je kolem nás. Přesně jsem viděl, jestli mě Honza dojíždí nebo ne. To byla celkem sranda.

Na který ze závodů seriálu se nejvíce těšíš a proč?

Těžko říct, na co se těším nejvíce. Velmi se mi líbí výběr tras. Závodník si vybere od bikových tras, což byl Šumavák, přes legendární monumenty, jako je Mt. Ventoux, ale také trasy především vizuálně hezké z azurového pobřeží. Na velké televizi je video v opravdu dobré kvalitě. To se mi asi nejvíce líbí na aplikaci ROUVY, která na rozdíl od ostatních nabízí reálné trasy a ne uměle vytvořené.

Jak s Honzou a Terezou prožíváte karanténu. Nelezete si už na nervy?

Máme za sebou první týden v karanténě, další je před námi. Naštěstí jsme zvyklí spolu být, takže si na nervy nelezeme víc než obvykle. Čtrnáct dní bereme jako nutnost v aktuální situaci. Často přicházíme do kontaktu s prarodiči a je úplně zbytečné je vystavovat jakémukoli riziku.

Jak vyplňujete těch povinných čtrnáct dní?

Tréninky trávíme na trenažéru, jezdíme závody na ROUVY, který poskytl každému trenažér, což nám opravdu pomohlo. Aktuální situace není příznivá, čtrnáct dni v karanténě má něco do sebe. Oprášil jsem noty, rozečetl některé knížky. Začnete se víc těšit na rodinu a kamarády. Hodně lidí vám zavolá, napíše. Škola začíná běžet téměř normálně přes internet, takže tam se zase tolik věci nemění, ale musím víc studovat sám, což mi moc nevyhovuje. Přijde mi snazší, když mi učitel látku vysvětlí. Ale situaci je třeba se přizpůsobit.