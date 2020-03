Po Šumavském maratonu MTB České spořitelny se ve druhé etapě cyklisté přestěhovali na australské pobřeží a zdolávali 26,29 km Cape Naturaliste. Závod opět opanovala čtveřice elitních českých bikerů. Pro vítězství si dojel Jan Vastl před Janem Škarnitzlem (přehodili si pořadí z prvního závodu) a podruhé bral třetí místo Martin Stošek. Čtvrtý dojel Ondřej Cink.V celkovém pořadí, které se počítá z nejlepších tří výsledků, tedy vedou Vastl se Škarnitzlem a třetí příčku drží Stošek.

V soutěži žen stejně jako v prvním závodě kralovala Jana Pichlíková a stačí jí ze zbývajících tří závodů již jen jedno vítězství, aby se stala celkovou vítězkou seriálu. Tentokrát za ní skončila Simona Spěšná. „Středeční závod Cape Naturaliste v Austrálii byl profilově lehčí než Šumavák a jednalo se o silniční závod za svitu australského sluníčka, cvakání převodů na trenažeru a propoceneho dresu. V žádném sjezdu jsme si neodpočinuli a ač poslední čtyři kilometry do cíle byly z kopce a po rovině, tak nohy zabíraly jako o život a tepová frekvence nabírala na maximum. Podařilo se mi vyhrát druhý virtuální závod, ale nutno říci, že na paty se mi tlačila mladá talentovaná závodnice Simona Spěšná. Terka Sázková jela závod po zdravotní pauze a určitě bude v příštích etapách další silnou soupeřkou,“ komentovala závod Jana Pichlíková. V pátek čeká závodníky další etapa a přesunou se na trať Tour de France. "Čeká nás těžká etapa do vrchu slavné Mt. Ventoux. Je to sedmnáct kilometrů jen do kopce s převýšením čtrnácti set metrů. To bude hodně bolet," hledí k dalšímu závodu vedoucí závodnice v kategorii žen.

O čtyři místa, tedy na 12. si polepšil domácí mladý závodník Sam Jirouš. „Výsledek ze druhé etapy stále nebyl na takové úrovni, kde bych chtěl být, nicméně je cítit pokrok. Jelo se mi určitě lépe než v první etapě, více už jsem věděl, na co si dávat pozor. Začínal jsem se dostávat do závodního tempa. Velmi se mi líbil profil trati, rozvržení kopců, sjezdů i rovina na začátku byla velmi zajímavá. Cíl zakončený sjezdem, kde jsme jeli velmi rychle. Líbí se mi, že se zde opravdu závodí naplno,“ komentoval středeční závod Sam Jirouš.

„V pátek nás čeká Mt. Ventoux, dlouhý výjezd na tento legendární vrchol. Profilem se bude trať hodně lišit od těch předchozích. Uvidíme, jak se pořadí zamíchá. Bude to hodně do tahu a myslím si, že se pojede jedno tempo. Myslím, že by mi to mohlo sedět,“ dodává Sam Jirouš.

Výsledky - Cape Naturaliste (26,29 km) – Muži: 1. J. Vastl 40:31, 2. J. Škarnitzl -14, 3. M. Stošek -25, 4. O. Cink -42, 5. L. Kopecký (všichni CZE) -1:15, 6. A.M. Gamero (AND) -1:55. Ženy: 1. J. Pichlíková 48:35, 2. S. Spěšná -50, 3. A. Dingová -1:14, 4. B. Rajnochová -3:03, 5. D. Radová (všechny CZE) -4:47.