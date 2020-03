Roman Budil změnil tréninková místa a učí se číst myšlenky

Omezení závodních a tréninkových podmínek sportovců se dotýká také běžců, ale ti mají tu výhodu, že se své vášni mohou s určitými ústupky věnovat i přes omezující vládní nařízení. Mohou vyjet do přírody, kde se nedostanou do kontaktu s dalšími lidmi. Praktikuje to tak i běžec Atletiky Písek Roman Budil, který sbírá skvělé výsledky nejen v dresu svého mateřského klubu.

Běžec Roman Budil. | Foto: Deník / Petr Brůha