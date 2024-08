Třináctý ročník ČEZ Lipno sport festivalu se povedl. Poslední návštěvník opustil festivalový areál v neděli večer. Všechno dopadlo podle představ ředitelky olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. "V tuto chvíli je to velmi blízko od konce festivalu, ale s průběhem jsem spokojená. Různé drobnosti, které vidíme my jako organizátoři, doufám, že nevidí návštěvníci. Vyšlo počasí. Přežili jsme i dešťové přeháňky, které v jižních Čechách na začátku festivalu panovaly, tak se nám vyhnuly. Krásné koncerty, hodně se sportovalo, takže já si myslím, že jako první fáze hodnocení právě v těchto okamžicích je jedině pozitivní."

Autogramiáda osobností na ČEZ Lipno sport festivalu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Historicky poprvé se v rámci festivalu hrál fotbal. Dorazily dokonce velké hvězdy českého fotbalu. Jak se cítil na festivalu třeba Jan Koller? David Lafata? "Především s účastí Honzy Kollera jsem velmi potěšená a jsem ráda, že tady byl. Je to úžasný, milý člověk, který kromě účasti ve fotbalu byl i na promítání filmu, který mapuje jeho kariéru. Takže Honza byl obrovské zlatíčko a takovým světélkem na festivalu. Za něj jsem velmi ráda. Já s fotbalem měla opravdu dost starostí, práce i nervů, ale nakonec to byl jeden z highlightů festivalu a jsem velmi ráda, že jsme udělali něco i pro obec Lipno, pro místní fotbalový klub. Nejenom, že se odehrálo toto charitativní utkání v rámci oslav 30 let existence klubu, ale zůstala tam i televize, která bude zdobit klubovnu. Takže je to něco navíc, co letos festival přinesl i regionu a místním."Jaký bude čtrnáctý ročník? "Musím pár dní vydechnout. Samozřejmě jedeme dál. Můžeme říct, že určitě jsme nešli s kvalitou níž, než byl loňský ročník. Snažíme se neustále posouvat někam dál, takže jsem přesvědčená, že po krátkém oddechu plni sil začneme připravovat ten čtrnáctý ročník, který bude pravděpodobně startovat 15. srpna příštího roku."