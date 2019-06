Na atletickém stadionu TJ Spartak Třebíč se konala Republiková soutěž ČASPV v atletickém víceboji pro rok 2019, který obsahoval dle jednotlivých věkových kategorií sprint na 50 m, 60 m či 100 m, skok daleký, hod 150 g či 350 g míčkem, vytrvalost 400 m, 800 m, 1 000 m či 1 500 m.

Do moravského městečka dorazili atleti všech věkových kategorií z jednotlivých krajů ČR. A letošní republiková soutěž byla, co do počtu startujících, rekordní. Celkem ve 12 věkových kategoriích startovalo 302 závodníků a závodnic, z toho bylo 165 v dívčích kategoriích a 137 v chlapeckých kategoriích.

Mezi nimi byli i zástupci chyšeckého odboru ASPV TJ Chyšky, kteří reprezentovali nejen svůj odbor, obec, ale i Regionální centrum Písecko a celou Jihočeskou KASPV.

Mladší žák II Matěj Bouška na soutěži startoval již potřetí, podruhé šli na republikovou soutěž starší žák III Adrian Sivák a starší žák IV Pavel Bouška a jako nováčci na vrcholné republikové soutěži byli dorostenec Jakub Molík, starší žáci IV Michal Rottenberg, Jan Bejšák, Martin Ikra a Tibor Tokár, starší žáci III Pavel Smrt a Alex Balog, mladší žáci II Nicolas Balog a Daniel Kotlár, starší žákyně IV Zlatuše Mašková, starší žákyně III Sylvie Hronová, dorostenka Sandra Ikrová, mladší žákyně II Sabina Tokárová a mladší žákyně I Tereza Kotlárová.

Jako rozhodčí běhů byl opět chyšecký zástupce Josef Fuka, cvičitel odboru ASPV a předseda TJ Chyšky a Regionálního centra Písecka a tzv. vodiči starších žáků IV byli Patrik Bouška a Eliška Peterková.

Na třebíčském oválu bylo velice větrné počasí, ale na slavnostním vyhlašování výsledků panovalo velmi teplé, slunečné počasí s velmi intenzivním slunečním svitem. Všichni závodili s maximálním nasazením a ukázkovou kázní. Poděkování patří všem závodníkům a jejich vedoucím, ale také rozhodčím, vodičům a organizátorům, kteří vynaložili nemalé úsilí, aby průběh závodu probíhal bez závad. Velké poděkování patří zástupcům Regionálního centra ČASPV Třebíč a místního atletického oddílu TJ Spartak Třebíč, kteří připravili bezchybné zázemí a podmínky pro vydařenou republikovou soutěž.

A zde jsou umístění a dosažené výkony chyšecké skupiny:

mladší žáci II (2009-2008):

16. místo - Matěj Bouška 620,29 b. (50 m-8,58 sec., dálka-320 cm, míček-25,78 m, 400 m-1:17,2 min.)

25. místo - Nicolas Balog 498,32 b. (50 m-8,73 sec., dálka-310 cm, míček-23,49 m, 400 m-1:31,5 min.)

28. místo - Daniel Kotlár 354,78 b. (50 m-9,63 sec., dálka-234 cm, míček-26,05 m, 400 m-1:46,6 min.)

starší žáci III (2006-2007):

12. místo - Adrian Sivák 627,85 b. (60 m-9,86 sec., dálka-371 cm, míček-40,77 m, 800 m-3:50,3 min.)

13. místo - Pavel Smrt 623,25 b. (60 m-10,11 sec., dálka-344 cm, míček-31,95 m, 800 m-2:54,5 min.)

24. místo - Alex Balog 325,59 b. (60 m-12,15 sec., dálka-240 cm, míček-20,30 m, 800 m-3:56,0 min.)

starší žáci IV (2005-2004):

9. místo - Michal Rottenberg 708,43 b. (60 m-7,95 sec., dálka-383 cm, míček 350 g-37,47 m, 800 m-2:33,4 min.)

11. místo - Tibor Tokár 688,43 b. (60 m-8,40 sec., dálka-456 cm, míček 350 g-44,69 m, 800 m-2:56,6 min.)

21. místo - Jan Bejšák 548,37 b. (60 m-8,92 sec., dálka-380 cm, míček 350 g-25,91 m, 800 m-2:38,3 min.)

24. místo - Martin Ikra 483,46 b. (60 m-9,31 sec., dálka-386 cm, míček 350 g-38,13 m, 800 m-3:17,0 min.)

28. místo - Pavel Bouška 325,52 b. (60 m-9,99 sec., dálka-244 cm, míček 350 g-27,69 m, 800 m-3:27,6 min.)

dorostenci (2003-2001):

18. místo - Jakub Molík 407,52 b. (100 m-14,55 sec., dálka-271 cm, míček 350 g-26,92 m, 1500 m-6:20,2 min.)

mladší žákyně I (2010-ml.):

37. místo - Sabina Tokárová 257,73 b. (50 m-9,84 sec., dálka-81 cm, míček-16,88 m, 400 m-1:52,5 min.)

starší žákyně III (2006-2007):

36. místo - Sylvie Hronová 508,08 b. (60 m-10,56 sec., dálka-401 cm, míček-10,90 m, 800 m-3:35,3 min.)

starší žákyně IV (2005-2004):

19. místo - Zlatuše Mašková 527,18 b. (60 m-9,97 sec., dálka-337 cm, míček-19,46 m, 800 m-3:18,4 min.)

dorostenky (2003-2001):

15. místo - Sandra Ikrová 237,92 b. (100 m-19,98 sec., dálka-219 cm, míček-10,25 m, 1000 m-5:59,3 min.)

V jednotlivých disciplínách dosáhli chyšečtí zástupci těchto nejlepších umístění:

1. místo - Adrian Sivák, starší žák III - hod míčkem - 40,77 m

3. místo - Tibor Tokár, starší žák IV - hod míčkem - 44,69 m

4. místo - Michal Rottenberg, starší žák IV - 60 m - 7,95 sec.

4. místo - Michal Rottenberg, starší žák IV - 800 m - 2:33,4 min.

6. místo - Tibor Tokár, starší žák IV - dálka - 456 cm

Pořadí krajů (bodovalo se 1.-6. místo ve víceboji):

1. Královéhradecký 93 b., 2. Plzeňský 41 b., 3.Zlínský 38 b., 8.-11. Jihočeský 0 b.

Josef Fuka